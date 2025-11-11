HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bước hụt xuống hố thang máy, người đàn ông thoát chết hi hữu

N.Dung

(NLĐO) - Nam bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng vùng hàm mặt sau tai nạn lao động bước hụt xuống hố thang máy.

Người đàn ông 65 tuổi (ở Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng chấn thương, vết thương phức tạp vùng hàm mặt sau một tai nạn lao động hy hữu.

Bước hụt xuống hố thang máy, người đàn ông thoát chết hy hữu - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau tai nạn do bước hụt xuống hố thang máy. Ảnh: Thảo My

Trong lúc làm việc, ông không may bước hụt xuống hố thang máy chở hàng, va đập trực diện vùng mặt vào nóc kim loại khi thang vẫn đang di chuyển. Cú va chạm mạnh khiến xương hàm dưới và xương gò má trái gãy nát, gương mặt tổn thương, biến dạng trầm trọng.

PGS-TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết người bệnh bị đứt rời gốc dây thần kinh số VII, ống tuyến nước bọt mang tai và ống lệ mũi - những tổn thương có thể gây mất chức năng vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Ngay trong đêm, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa đã khẩn cấp phẫu thuật nhiều giờ liền, kết hợp xương hàm, xử lý vết thương phức tạp và phục hồi cấu trúc giải phẫu vùng mặt. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, các cấu trúc quan trọng được bảo tồn, mở ra cơ hội hồi phục chức năng và thẩm mỹ.

Theo bác sĩ Tô Tuấn Linh, ê-kíp đã thực hiện đồng thời 5 phẫu thuật, trong đó có 3 ca vi phẫu. Ê-kíp đã tiến hành kết hợp xương hàm trên, hàm dưới, cắt lọc xử lý vết thương hàm mặt phức tạp, phục hồi cấu trúc giải phẫu của các thành phần khuôn mặt.

Nhờ sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, bệnh nhân không chỉ được cứu sống mà còn bảo tồn tối đa chức năng sinh lý và phục hồi thẩm mỹ gương mặt cho người bệnh.

tai nạn tai nạn lao động thang máy cứu sống bệnh nhân rơi thang máy
