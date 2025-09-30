Ngày 30-9, Công an phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa giải cứu một cô gái mắc kẹt trong thang máy bị ngập nước.



Nạn nhân được giải cứu an toàn. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, chiều 30-9, một cô gái đi thang máy từ tầng 2 của công ty tại căn nhà số 38 ven hồ Hạ Đình (phường Khương Đình) xuống tầng 1 thì thang máy rơi xuống tầng hầm đang bị ngập nước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Khương Đình đã phối hợp lực lượng chức năng huy động máy bơm để hút nước trong tầng hầm rồi sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang máy, giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn.

Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần chủ động và phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ gây ra. Theo đó, người dân cần gia cố, kiểm tra hệ thống điện, rà soát các đường dây dẫn, bảng điện, cầu dao để kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế.

Các thiết bị điện trong nhà cần được lắp riêng biệt cho từng tầng, có bộ phận ngắt điện riêng và tuyệt đối không sử dụng điện, sạc xe điện ở những nơi ẩm ướt. Khi các thiết bị điện ngập nước, phải sấy khô trước khi sử dụng, tuyệt đối không tự ý cắm điện trực tiếp.

Đối với khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt, cần bố trí đường dây điện, ổ cắm điện cao đề phòng bị ngập nước. Khi mưa bão, ngập nước phải ngắt cầu dao điện tổng ngay lập tức.

Trường hợp nhà bị ngập nước mà không cắt được điện thì phải nhanh chóng di chuyển lên các khu vực chưa bị ngập sâu, đồng thời gọi điện hoặc hô hoán để mọi người biết, kịp thời báo đơn vị điện lực quản lý cắt điện và hỗ trợ kịp thời.

Khi có trường hợp chạm, chập điện phát sinh cháy, ngắt ngay cầu dao hệ thống điện tại chỗ, báo động cho mọi người di chuyển ra khỏi khu vực xảy ra cháy; nhanh chóng gọi điện báo cháy theo số 114, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức chữa cháy ban đầu.