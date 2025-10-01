Liên quan kết quả, mục tiêu, kế hoạch và giải pháp xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Phóng viên: Theo Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025, địa phương sẽ thực hiện 10.000 căn NƠXH. Vậy đến nay kết quả ra sao, thưa ông?

-Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai: Thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về phát triển nhà ở công nhân, NƠXH giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu xây dựng 10.000 căn NƠXH.

Giai đoạn 2021 - 2024, đã hoàn thành khoảng 2.010 căn. Năm 2025, Đồng Nai được giao chỉ tiêu xây dựng và hoàn thành hơn 4.200 căn NƠXH. Trong 8 tháng năm 2025, Đồng Nai đã khởi công và đang xây dựng 11 dự án tương ứng 4.126 căn. Trong các tháng còn lại của năm 2025 và dự kiến quý I năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục khởi công xây dựng thêm khoảng 18 dự án tương ứng khoảng 15.000 căn.

Như vậy, lũy kế đến hết 8-2025, tổng số NƠXH và nhà lưu trú do các doanh nghiệp xây dựng khoảng 12.000 căn; đáp ứng khoảng 50.000 người, tương ứng 9% nhu cầu của các nhóm đối tượng; hơn 90% còn lại tương ứng khoảng 500.000-550.000 người vẫn đang phải thuê nhà trọ.

Xin ông cho biết khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển NƠXH là gì?

-Trong quá trình phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như sau: Giai đoạn 2021–2024, chỉ xây dựng được khoảng 2.010 căn (thấp hơn so với chỉ tiêu được giao); nguồn cung NƠXH còn hạn chế so với nhu cầu thực tế; giá NƠXH còn cao so với thu nhập của đối tượng thụ hưởng; công tác quản lý nhà nước về NƠXH vẫn còn một số hạn chế; tỉ lệ quỹ đất dành cho phát triển NƠXH tại khu vực đô thị còn thấp.

Về khó khăn, việc xác định đối tượng mua còn một số hạn chế về xác định thu nhập. Vị trí đất bố trí xây dựng NƠXH xa trung tâm dẫn đến sau khi xây dựng sẽ khó bán, cho thuê, cho thuê mua để nhà đầu tư thu hồi vốn…

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do cơ chế chính sách chưa đủ hấp dẫn cho phát triển NƠXH; một số chủ đầu tư dự án thực hiện dự án nhà ở thương mại mà chưa quan tâm nhiều đến NƠXH (chậm đầu tư NƠXH hoặc bàn giao quỹ đất 20%).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra dự án NƠXH A6, A7 (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa cũ) đã đưa vào sử dụng

Định hướng phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030 ra sao, thưa ông?

Theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành NƠXH trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai được giao hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 tổng cộng hơn 64.000 căn.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Đồng Nai đầu tư xây dựng hoàn thành khoảng 65.000 căn NƠXH.

Hiện nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 37 dự án, quy mô 38.000 căn. Để hoàn thành mục tiêu 65.000 căn thì tỉnh cần phê duyệt chủ trương và giao chủ đầu tư thêm 27.000 căn.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các thủ tục để năm 2027 hoặc chậm nhất năm 2028 khởi công, và đến năm 2030 phải hoàn thành đưa vào sử dụng số căn NƠXH theo chỉ tiêu đã đề ra.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu bấm nút khởi động dự án NƠXH tại xã Phước An ngày 27-9. Đây là một trong 7 dự án NƠXH được khởi động để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ thứ I

Xin ông thông tin về các giải pháp phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới?

-Về giải pháp, tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về tính chất, ý nghĩa của công tác phát triển NƠXH. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển NƠXH. Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch phát triển NƠXH trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai, quy hoạch và bố trí quỹ đất phát triển NƠXH tại các vị trí phù hợp, thuận tiện về giao thông, gắn với các trung tâm công nghiệp, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu. Giải phóng mặt bằng có quỹ đất sạch đúng mục đích sử dụng đất bàn giao chủ đầu tư NƠXH. Yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới phải bố trí đủ 20% diện tích đất để xây dựng NƠXH đảm bảo theo đúng quy định.

Thứ ba, phải có cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi thực chất, đủ hấp dẫn để thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư, phát triển NƠXH và thực hiện những chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Thứ tư, hỗ trợ người dân tiếp cận NƠXH; tăng cường công khai, minh bạch về tiêu chí, quy trình xét duyệt, bố trí mua hoặc thuê NƠXH. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi mua NƠXH.

Máy móc thực hiện nghi thức khởi động dự án NƠXH xã Phước An ngày 27-9

Và cuối cùng là tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát bảo đảm việc triển khai các dự án NƠXH. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc đầu tư, xây dựng, bán, cho thuê, sử dụng căn hộ các dự án NƠXH. Có chế tài đủ mạnh, ngăn ngừa, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm, trục lợi chính sách.

Tỉnh Đồng Nai đề nghị Trung ương và Chính phủ tiếp tục quan tâm, ban hành và thực thi chính sách đặc thù như hỗ trợ tín dụng ưu đãi, ưu đãi thuế cho dự án NƠXH, được phép cơ chế linh hoạt trong tiêu chuẩn xây dựng và cấp phép đầu tư, cũng như đầu tư hạ tầng đồng bộ để giảm chi phí và thời gian triển khai các dự án. Đồng thời, tỉnh Đồng Nai kêu gọi các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân và người dân cùng đồng hành, chia sẻ trách nhiệm, góp phần xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương có môi trường sống tốt, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi mỗi cư dân đều có điều kiện an cư, lạc nghiệp và phát triển toàn diện.



