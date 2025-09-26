Chiều 26-9, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2029

Trong nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh suy yếu nghiêm trọng nhưng Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk vẫn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác hội. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị doanh nghiệp đồng hành xây dựng 36.600 căn nhà ở xã hội

Phát biểu tại đại hội, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết thị trường bất động sản của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, quy hoạch chưa đồng bộ, nhiều dự án còn chậm triển khai, thủ tục pháp lý và tiếp cận đất đai còn nhiều vướng mắc. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn hạn chế .

Theo bà Thảo, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho tỉnh đến năm 2030 phải hoàn thành hơn 38.400 căn nhà ở xã hội. Tỉnh đã và đang xây dựng hơn 2.600 căn. Giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục triển khai trên 36.600 căn.

Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng là cơ hội to lớn cho sự phát triển của tỉnh. Do đó, bà Thảo đề nghị cộng đồng doanh nghiệp bất động sản cùng chung tay thực hiện để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2029 với 17 thành viên. Trong đó, ông Trần Tiến Lợi được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới.