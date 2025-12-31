Bước tiến y học Việt Nam, ca thứ 12 được can thiệp thông tim bào thai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bước tiến y học Việt Nam, ca thứ 12 được can thiệp thông tim bào thai

Hải Yến

(NLĐO) - Ca can thiệp thông tim bào thai đầu tiên sau khi được Bộ Y tế phê duyệt này mở ra triển vọng cứu sống nhiều trẻ mắc tim bẩm sinh trước khi chào đời.

Ngày 31-12, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết ê-kíp bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai cho một thai nhi mắc hẹp van động mạch phổi nặng kèm thiểu sản thất phải tiến triển, một trong những dạng tim bẩm sinh phức tạp, có nguy cơ cao tiến triển thành tim một thất sau sinh.

Bước tiến y học Việt Nam: Can thiệp thông tim bào thai lần đầu tiên sau phê duyệt - Ảnh 1.
Bước tiến y học Việt Nam: Can thiệp thông tim bào thai lần đầu tiên sau phê duyệt - Ảnh 2.

Các bác sĩ hội chẩn và thăm hỏi, động viên thai phụ trước ca phẫu thuật

Đây là ca can thiệp thông tim bào thai đầu tiên được triển khai sau khi Bộ Y tế chính thức phê duyệt danh mục kỹ thuật can thiệp tim bào thai, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kỹ thuật cao của ngành y tế Việt Nam.

Bước tiến y học Việt Nam: Can thiệp thông tim bào thai lần đầu tiên sau phê duyệt - Ảnh 3.
Bước tiến y học Việt Nam: Can thiệp thông tim bào thai lần đầu tiên sau phê duyệt - Ảnh 4.

Đây là can thiệp tim bào thai thứ 12 được các bác sĩ thực hiện thành công

Thai phụ là chị N.T.T.T (24 tuổi, ở TPHCM), mang thai lần hai, thai kỳ tự nhiên. Chồng chị là người Malaysia, luôn đồng hành cùng gia đình và đội ngũ y tế trong quá trình theo dõi, hội chẩn và quyết định can thiệp.

Trong quá trình khám thai định kỳ, quý I không phát hiện bất thường, xét nghiệm NIPT nguy cơ thấp. Tuy nhiên, khoảng tuần thai 22–24, siêu âm tim thai chuyên sâu phát hiện hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá, thai phụ được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để theo dõi và hội chẩn. Kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể bình thường, tạo cơ sở quan trọng cho việc cân nhắc can thiệp.

Trong quá trình theo dõi, bệnh lý tim thai có xu hướng tiến triển, biểu hiện thiểu sản thất phải ngày càng rõ, nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất nếu không can thiệp. Sau hội chẩn liên viện, các bác sĩ thống nhất chỉ định can thiệp thông tim bào thai nhằm giúp thất phải phát triển trong tử cung và tăng cơ hội bảo tồn tim hai thất hoặc 1,5 thất sau sinh.

Ca can thiệp gặp nhiều thách thức do tư thế thai ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước, cánh tay thai vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào tim. Ê-kíp đã linh hoạt thực hiện thủ thuật hỗ trợ để di chuyển chi thai, tạo điều kiện tiếp cận vị trí can thiệp an toàn. Quá trình xuyên kim và bơm bóng nong van động mạch phổi diễn ra thuận lợi, thành công ngay lần đầu, hạn chế tối đa rủi ro cho mẹ và thai nhi.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết tiếp nối thành công từ các ca trước, ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12 diễn ra với nhiều điểm đặc biệt, cả về kỹ thuật lẫn phối hợp liên viện. Thai nhi được phát hiện hẹp van động mạch phổi nặng với nguy cơ teo tịt thất phải nếu không can thiệp sớm. Trước thủ thuật, thể tích thất phải rất nhỏ, cơ dày, dòng máu qua van hạn chế, báo hiệu nguy cơ tim một thất sau sinh.

Ê-kíp gồm khoảng 25 chuyên gia y tế, từ bác sĩ sản, tim mạch can thiệp, gây mê đến sơ sinh và hồi sức sơ sinh thực hiện can thiệp chỉ trong 30 phút so với các ca trước kéo dài 2–6 tiếng. Kỹ thuật bao gồm xuyên thành bụng, tử cung và lồng ngực thai nhi, bơm bóng nong van động mạch phổi giúp dòng máu thất phải lưu thông tốt hơn, thể tích buồng tim tăng, giảm nguy cơ biến chứng sau sinh.

Thành công này đã khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp liên viện và trình độ làm chủ kỹ thuật tim bào thai tiên tiến của các bác sĩ Việt Nam.

Bước tiến này góp phần chuẩn hóa, phát triển y học bào thai chuyên sâu tại Việt Nam, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế.


Tin liên quan

Sản phụ Singapore về nước sau khi được can thiệp tim bào thai tại TP HCM

Sản phụ Singapore về nước sau khi được can thiệp tim bào thai tại TP HCM

(NLĐO) - Ê-kip y - bác sĩ của 2 bệnh viện tại TP HCM đã trực tiếp đưa sản phụ lên chuyến bay về Singapore an toàn

Singapore chuyển sản phụ sang TP HCM can thiệp dị tật tim bào thai hiếm gặp

(NLĐO) - Một bệnh viện hàng đầu Singapore phát hiện thai nhi mắc dị tật tim hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao nên chuyển sản phụ sang TP HCM điều trị.

Chủ tịch UBND TP HCM: Ca can thiệp bào thai là niềm tự hào của cả thành phố

(NLĐO) - Ca can thiệp bào thai lần thứ 9 không chỉ mang ý nghĩa y học mà còn thể hiện tầm vóc và năng lực phát triển của y tế thành phố.

Bệnh viện Nhi đồng Bệnh viện Nhi Đồng 1 ca phẫu thuật ngành y tế can thiệp Bệnh viện Từ Dũ nguy cơ cao thông tim thông tim bào thai tim bào thai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo