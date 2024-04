Bước trở mình mạnh mẽ của bóng đá Đà Nẵng

Sau 13 lượt đấu Giải Hạng Nhất 2023- 2024, CLB SHB Đà Nẵng đã xây chắc ngôi đầu bảng với 33 điểm, hơn đội thứ nhì PVF-CAND 8 điểm, và hơn đội Long An thứ ba đến 12 điểm, trong khi giải chỉ còn 7 lượt đấu.

Với quy định chỉ có một đội lên hạng, đội thứ nhì đá play-off với đội xếp hạng 13/14 ở V-Legue để tranh suất vé vớt, có thể nói đội CLB SHB Đà Nẵng đã đặt hơn một chân vào mùa giải V-League 2024-2025.

Nền móng đào tạo trẻ

Hiện nay, CLB SHB Đà Nẵng không chỉ tạo khoảng cách khá an toàn với các đối thủ mà còn được đá trên sân nhà 4 trận trong 7 trận còn lại của mùa giải. Trong 4 trận sân nhà lại có hai trận đón tiếp hai đối thủ cạnh tranh suất lên hạng là PVF-CAND và Long An. Tâm lý CLB SHB Đà Nẵng càng thuận lợi hơn khi họ đã từng hòa PVF-CAND 0-0 và thắng Long An đến 5-2 trên sân đối phương.

Không chỉ thẳng tiến trên đường trở lại giải chuyên nghiệp đỉnh cao nhất của bóng đá Việt Nam, Đà Nẵng còn có đội bóng Trẻ SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu Bảng A Giải Hạng nhì quốc gia 2024 với hai trận toàn thắng. Cũng giống như đàn anh đặt mục tiêu từ Hạng nhất 2024 lên V-League 2024-2025, đội Trẻ cũng đặt mục tiêu từ Hạng Nhì 2024 lên Hạng nhất 2024-2025.

CLB SHB Đà Nẵng đã đặt hơn một chân vào mùa giải V-League 2024-2025

Do đâu BĐĐN lại hồi sinh mạnh mẽ và hồi sinh nhanh như vậy? Ông Phan Thanh Hùng, cựu HLV đội tuyển quốc gia Việt Nam sau những năm tháng vui buồn lăn theo quả bóng V-League với những đội Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương… đã chính thức trở về quê hương trên cương vị Giám đốc kỹ thuật Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Đà Nẵng. Tại đây, ông Hùng muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho tương lai BĐĐN như một lời tri ân nơi mà ông đã sinh ra, lớn lên và thành danh.

Không chỉ có ông Hùng, bên cạnh ông còn có hơn 15 thành viên trong ban chuyên môn của Trung tâm bóng đá trẻ Đà Nẵng. Đó là những đồng nghiệp, những tên tuổi lẫy lừng một thời của BĐĐN như thủ môn Trương Văn Lợi, trung vệ Nguyễn Phương Trung, tiền vệ Bùi Thông Tân, Lê Văn Hà… và cả em trai của ông Hùng: Phan Thanh Đức.

Với ban chuyên môn hùng hậu này, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Đà Nẵng hiện nay có khoảng 200 cầu thủ thi đấu cho các đội từ U11 đến U21, trong đó đội lớn nhất, U21 đang thi đấu giải Hạng Nhì quốc gia 2024.

Ông Hùng cho rằng sự sa sút thành tích của BĐĐN trong những năm qua là do cách vận hành đào tạo trẻ chưa tốt. Do vậy, ông và các cộng sự đã và đang tập trung chăm chút tốt nhất cho "mắt xích" này.

Làm bóng đá căn cơ

BĐĐN không chỉ thay đổi nhân sự mà con thay đổi cả tư duy, cách vận hành của cả bộ máy, có thể nói đã và đang làm bóng đá một cách căn cơ. Minh chứng là ông Lê Văn Hiểu, Chủ tịch HĐQT Công ty SEATECH, từng là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng, Phó chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được mời giữ vị trí Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng.

Ông Trương Việt Hoàng, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam từng dẫn dắt đội Viettel vô địch V-League 2020 được mời làm HLV đội SHB Đà Nẵng. Và như trên đã nói, ông Phan Thanh Hùng nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật để tái thiết toàn bộ hệ thống BĐĐN.

Đà Nẵng quyết tâm làm bóng đá căn cơ

Khi Hòa Xuân được chọn là địa điểm tổ chức lễ khai mạc Giải Hạng nhất 2023-2024, CLB SHB Đà Nẵng không chỉ sửa chữa, nâng cấp sân vận động, mà họ còn chuẩn bị tổ chức chương trình ca nhạc nghệ thuật để không khí thêm sôi động.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hâm mộ, ngoài hệ thống bán vé online, CLB SHB Đà Nẵng còn thông báo công khai trên các nền tảng xã hội về địa điểm bán vé cũng như giá vé.

Ngoài nhà tài trợ chính là Ngân hàng SHB cam kết hỗ trợ tốt nhất về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm đảm bảo đáp ứng mọi điều kiện cho đội bóng tham dự giải, đội bóng còn nhận được sự hỗ trợ từ khâu dinh dưỡng, thực phẩm đến các khâu chăm sóc y tế, sức khỏe VĐV; duy tu, bảo dưỡng, cải tạo các hạng mục tại sân thi đấu, phòng thay đồ cầu thủ…

Tất cả đã mang đến luồng sinh khí mới đầy tích cực cho đội bóng SHB Đà Nẵng. Trong buổi lễ xuất quân của đội vào ngày 13-10-2023, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cam kết chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đồng hành, sát cánh cùng đội bóng với mong muốn cùng tất cả các bên liên quan đưa BĐĐN trở lại vị thế trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Lê Văn Hiểu đã nói rằng: "Không môn thể thao nào gắn với niềm tự hào quốc gia, dân tộc hay địa phương, vùng miền lớn hơn bóng đá. Một số câu lạc bộ bóng đá thành công thường được coi là biểu tượng của địa phương. Thậm chí, đôi khi bóng đá còn được coi là liều thuốc đoàn kết tinh thần của một địa phương. CLB SHB Đà Nẵng với cú đúp vô địch quốc gia và Cúp quốc gia 2009, khi đó cả Đà Nẵng đã gần lại như một gia đình!"