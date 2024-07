Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 17-7, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Dương (nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và kinh tế, Công an huyện Hương Khê, Công an Hà Tĩnh) 15 năm tù; Phan Xuân Hải (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh) 18 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy.

3 bị cáo tại phiên xét xử

Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Đồng (ngụ xã Gia Phố, huyện Hương Khê) 17 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ 20 ngày 11-4-2023, tại khu vực ngõ 22 đường Trần Phú (tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê), lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Đồng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên người Đồng 40 viên hồng phiến.

Bị cáo Phạm Quang Dương tại phiên xét xử

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đồng, cơ quan điều tra đã thu giữ thêm 4 gói hồng phiến với số lượng là 795 viên hồng phiến. Đồng khai nhận trước đó đã mua 10 gói hồng phiến từ Phạm Quang Dương với giá 50.000 đồng/viên (mỗi gói có khoảng 200 viên, tương đương số tiền 10.000.000 đồng/gói). Trước khi bị bắt quả tang, Đồng đã bán lẻ gần hết 6 gói hồng phiến (còn 40 viên khi bị bắt quả tang).

Dương khai nhận 10 gói hồng phiến mà Dương đã giao cho Đồng là của Phan Xuân Hải bán cho Đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định vào ngày 21-3-2023, Hải đã đem 10 gói ma túy loại hồng phiến đến cất giấu tại chân cầu Đông Hải (thuộc địa bàn xã Gia Phố, huyện Hương Khê).

Sau đó, Dương tới lấy số ma túy này rồi đưa đến để bên lề đường trước nhà Đồng rồi nhắn "có quà trước cổng cậu ra mà lấy".

Khối lượng ma túy của 10 gói hồng phiến của Hải thông qua Dương bán cho Đồng được xác định là 193,3584 gam Methamphetamine.

Bị cáo Phan Xuân Hải tại phiên xử sơ thẩm

Đến ngày 1-4-2023, tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Hương Khê, Đồng đã thanh toán đủ số tiền 100 triệu đồng mua ma túy cho Hải. Số tiền này Hải đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

HĐXX xác định trong vụ án này, Hải và Đồng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, còn Dương tham gia thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là đồng phạm giúp sức.

Đứng trước HĐXX, các bị cáo thừa nhận hành vi như truy tố. Nói lời sau cùng, cả 3 bị cáo bày tỏ hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời, giúp đỡ gia đình, nuôi con nhỏ.