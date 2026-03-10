Buồn ngủ, tài xế ô tô tông và hất văng người phụ nữ thu gom rác lên vỉa hè

Ngày 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một tài xế ô tô về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ sau khi gây tai nạn khiến một người bị thương nặng rồi rời khỏi hiện trường.

Tài xế Dương Văn Dinh tại cơ quan công an

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Dinh (SN 1986, trú tại thôn Nà Phai, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 4 giờ 14 ngày 23-12-2025, Dương Văn Dinh điều khiển xe ô tô con BKS 35A-241.71 lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng từ phường Cẩm Phả đi phường Mông Dương. Khi đến Km154+600 (thuộc khu 8B, phường Cửa Ông), do buồn ngủ và thiếu quan sát, xe do tài xế Dinh điều khiển đã tông vào bà N.T.H. (SN 1965, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) đang đẩy xe thu gom rác di chuyển trên làn đường bên phải theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến bà H. bị hất văng lên vỉa hè, xe thu gom rác bị hư hỏng. Bà H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, với tỉ lệ tổn thương cơ thể 92%.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Dương Văn Dinh chỉ dừng xe quan sát phía sau nhưng không xuống kiểm tra, không cứu giúp người bị nạn, không trình báo cơ quan chức năng mà rời khỏi hiện trường, tiếp tục lái xe về nhà trọ tại phường Mông Dương rồi đi làm như bình thường. Hành vi này chỉ bị phát hiện khi cơ quan công an tiến hành điều tra, truy xét.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.