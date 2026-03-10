HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Buồn ngủ, tài xế ô tô tông và hất văng người phụ nữ thu gom rác lên vỉa hè

Tr.Đức

(NLĐO)- Do buồn ngủ và thiếu quan sát, xe ô tô do tài xế Dinh điều khiển đã tông vào người phụ nữ đang đẩy xe thu gom rác, hất văng lên vỉa hè.

Ngày 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một tài xế ô tô về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ sau khi gây tai nạn khiến một người bị thương nặng rồi rời khỏi hiện trường.

Khởi tố tài xế rời hiện trường sau tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Tài xế Dương Văn Dinh tại cơ quan công an

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Dinh (SN 1986, trú tại thôn Nà Phai, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 4 giờ 14 ngày 23-12-2025, Dương Văn Dinh điều khiển xe ô tô con BKS 35A-241.71 lưu thông trên Quốc lộ 18 theo hướng từ phường Cẩm Phả đi phường Mông Dương. Khi đến Km154+600 (thuộc khu 8B, phường Cửa Ông), do buồn ngủ và thiếu quan sát, xe do tài xế Dinh điều khiển đã tông vào bà N.T.H. (SN 1965, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) đang đẩy xe thu gom rác di chuyển trên làn đường bên phải theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến bà H. bị hất văng lên vỉa hè, xe thu gom rác bị hư hỏng. Bà H. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, với tỉ lệ tổn thương cơ thể 92%.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, Dương Văn Dinh chỉ dừng xe quan sát phía sau nhưng không xuống kiểm tra, không cứu giúp người bị nạn, không trình báo cơ quan chức năng mà rời khỏi hiện trường, tiếp tục lái xe về nhà trọ tại phường Mông Dương rồi đi làm như bình thường. Hành vi này chỉ bị phát hiện khi cơ quan công an tiến hành điều tra, truy xét.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

(NLĐO) – Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn.

Ô tô tập lái tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

(NLĐO) - Hai chiếc xe máy tông nhau khiến người phụ nữ ngã xuống đường, sau đó bị xe tập lái cán từ vong

Người nước ngoài rời khỏi hiện trường sau khi tông chết người

(NLĐO) - Điều khiển xe máy nhưng không làm chủ tốc độ, Sharma Rohit (người nước ngoài) đã tông vào bà Chou Man Luan (người Đài Loan, Trung Quốc) khiến người phụ nữ này tử vong

