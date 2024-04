Người nước ngoài rời khỏi hiện trường sau khi tông chết người

Bị can Sharma Rohit

Ngày 4-4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị can Sharma Rohit (SN 1998, người nước ngoài) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 7-12-2023, tại đường Hoàng Quốc Việt thuộc tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Sharma Rohit điều khiển xe máy, do không làm chủ tốc độ nên đã tông vào bà Chou Man Luan (người Đài Loan, Trung Quốc) đang đi bộ sang đường.

Hậu quả bà Chou Man Luan tử vong. Sau khi gây tai nạn, Sharma Rohit không dừng lại để cứu giúp người bị nạn mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ Sharma Rohit là người điều khiển xe máy gây ra vụ tai nạn giao thông khiến bà Chou Man Luan tử vong.

Làm việc với cơ quan chức năng, Sharma Rohit khai nhận bản thân không có giấy phép lái xe theo quy định.