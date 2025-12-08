Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa

Ngày 8-12, ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, cho biết người dân bản Chung Sơn vừa dựng xong cây cầu vượt sông Luồng để thuận tiện cho việc đi lại, lao động sản xuất của người dân trong bản.

Người dân bản Chung Sơn cùng nhau dựng cầu vượt sông Luồng

Theo ông Tới, phía bên kia sông Luồng không có dân cư sinh sống, tuy nhiên lại là nơi tập trung đất sản xuất nông, lâm nghiệp chính của bản.

Vì thế, mỗi mùa mưa bão, người dân địa phương lại chung tay góp tre luồng, ngày công để làm cầu tạm vượt sông.

"Do không có cầu cứng, việc đi lại của người dân mỗi khi nước lớn rất khó khăn. Việc xây dựng cầu tạm cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Huyện cũ trước đây cũng đã đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng đường giao thông dọc sông phía bên kia sông Luồng để phục vụ nhu cầu, đi lại, sản xuất của nhân dân" - ông Tới thông tin.

Bà con nhân dân trong bản góp tre, luồng dựng cầu tạm vượt sông Luồng

Ông Lò Văn Muôn, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Chung Sơn, cho biết việc dựng cầu tạm xuất phát từ nhu cầu thiết thực của nhân dân, nên khi địa phương phát động, nhân dân đều đồng tình cao. "Có cầu tạm vượt sông, việc đi lại của người dân, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp cũng thuận tiện, đặc biệt trong những ngày mưa lũ"- ông Muôn chia sẻ.

Sông Luồng là phụ lưu cấp 1 của sông Mã. Sông Luồng bắt nguồn từ tỉnh Hủa Phăn (Lào) rồi đổ vào Việt Nam tại xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa. Sông hợp vào sông Mã tại xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Là một trong các sông lớn nên vào mùa mưa lũ, nước sông rất lớn, nước chảy xiết gây ra nhiều khó khăn cho người dân sống 2 bên sông.

Hình ảnh người dân ở Thanh Hóa cùng nhau dựng cầu tạm vượt sông:

Người dân góp tre luồng, ngày công để dựng cầu vượt sông Luồng giúp người dân thuận tiện đi lại

Do chưa có cầu cứng, việc đi lại qua sông của người dân rất vất vả, đặc biệt là mỗi khi nước lớn, mưa lũ

Cầu được làm chủ yếu bằng tre, luồng

Người dân làm các trụ cầu bằng tre luồng sau đó cho đá vào trong để giữ độ chắc chắn cho cầu

Cây cầu không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà còn thể hiện sự chung tay, đoàn kết của người dân

Niềm vui trên công trường làm cầu tạm vượt sông

Bà con bản Chung Sơn vui mừng khi cầu tạm vượt sông hoàn thành, giúp thuận tiện cho việc đi lại.