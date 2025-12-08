HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO) - Để thuận tiện cho việc qua sông mỗi ngày, người dân bản Chung Sơn ở Thanh Hóa đã cùng nhau chặt luồng dựng cầu vượt sông.

Ngày 8-12, ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, cho biết người dân bản Chung Sơn vừa dựng xong cây cầu vượt sông Luồng để thuận tiện cho việc đi lại, lao động sản xuất của người dân trong bản.

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Người dân bản Chung Sơn cùng nhau dựng cầu vượt sông Luồng

Theo ông Tới, phía bên kia sông Luồng không có dân cư sinh sống, tuy nhiên lại là nơi tập trung đất sản xuất nông, lâm nghiệp chính của bản.

Vì thế, mỗi mùa mưa bão, người dân địa phương lại chung tay góp tre luồng, ngày công để làm cầu tạm vượt sông.

"Do không có cầu cứng, việc đi lại của người dân mỗi khi nước lớn rất khó khăn. Việc xây dựng cầu tạm cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Huyện cũ trước đây cũng đã đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng đường giao thông dọc sông phía bên kia sông Luồng để phục vụ nhu cầu, đi lại, sản xuất của nhân dân" - ông Tới thông tin.

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bà con nhân dân trong bản góp tre, luồng dựng cầu tạm vượt sông Luồng

Ông Lò Văn Muôn, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Chung Sơn, cho biết việc dựng cầu tạm xuất phát từ nhu cầu thiết thực của nhân dân, nên khi địa phương phát động, nhân dân đều đồng tình cao. "Có cầu tạm vượt sông, việc đi lại của người dân, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp cũng thuận tiện, đặc biệt trong những ngày mưa lũ"- ông Muôn chia sẻ.

Sông Luồng là phụ lưu cấp 1 của sông Mã. Sông Luồng bắt nguồn từ tỉnh Hủa Phăn (Lào) rồi đổ vào Việt Nam tại xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa. Sông hợp vào sông Mã tại xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Là một trong các sông lớn nên vào mùa mưa lũ, nước sông rất lớn, nước chảy xiết gây ra nhiều khó khăn cho người dân sống 2 bên sông.

Hình ảnh người dân ở Thanh Hóa cùng nhau dựng cầu tạm vượt sông:

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Người dân góp tre luồng, ngày công để dựng cầu vượt sông Luồng giúp người dân thuận tiện đi lại

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Do chưa có cầu cứng, việc đi lại qua sông của người dân rất vất vả, đặc biệt là mỗi khi nước lớn, mưa lũ

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 5.

Cầu được làm chủ yếu bằng tre, luồng

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 6.

Người dân làm các trụ cầu bằng tre luồng sau đó cho đá vào trong để giữ độ chắc chắn cho cầu

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 7.

Cây cầu không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà còn thể hiện sự chung tay, đoàn kết của người dân

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 8.

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 9.

Niềm vui trên công trường làm cầu tạm vượt sông

Cả bản cùng nhau dựng cầu vượt sông ở Thanh Hóa - Ảnh 10.

Bà con bản Chung Sơn vui mừng khi cầu tạm vượt sông hoàn thành, giúp thuận tiện cho việc đi lại.


Tin liên quan

Cầu vượt sông dài nhất Việt Nam 5.487m đi hút tầm mắt

Cầu vượt sông dài nhất Việt Nam 5.487m đi hút tầm mắt

Sáng 8-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C, vượt sông Hồng nối thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hơn 3.000 tỉ đồng xây cầu vượt sông Tiền

TP HCM: Thông xe cầu vượt thép vòng xoay Cây Gõ

Hà Nội họp chốt khởi công 3 cầu vượt sông Hồng, tổng mức đầu tư 47.982 tỉ đồng

(NLĐO)- Kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội tới đây sẽ xem xét thông qua các nghị quyết dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi và Trần Hưng Đạo

tỉnh Thanh Hóa xây dựng cầu cầu vượt sông dựng cầu vượt sống cầu vượt sông Luồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo