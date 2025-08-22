HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ca bệnh hy hữu: Mẹ mắc ung thư sinh con khỏe mạnh

Hải Yến

(NLĐO) - Bất ngờ phát hiện ung thư đại tràng khi thai nhi mới 26 tuần tuổi, một thai phụ đối diện nguy cơ mất con lẫn tính mạng.

Ngày 22-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết các bác sĩ nơi đây vừa thực hiện thành công ca mổ hy hữu cứu sống mẹ con thai phụ mắc ung thư

Em bé chào đời khoẻ mạnh khi mẹ mắc ung thư đại tràng - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho sản phụ sau sinh và phẫu thuật cắt khối u đại tràng

Thai phụ là chị V.H.M (34 tuổi, ở TP HCM), đang mang thai con thứ hai ở tuần thứ 26 thì bất ngờ phát hiện mắc ung thư đại tràng ác tính. Tình trạng này không chỉ đe dọa sức khỏe người mẹ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống còn của thai nhi.

Ngày 12-7-2025, chị M. nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng đi ngoài ra máu, phân nhầy, được chẩn đoán có khối u đại tràng gây hẹp lòng ruột, sinh thiết xác định là tổn thương ác tính. Tin dữ khiến chị gần như sụp đổ. Tuy nhiên, với sự giải thích, trấn an từ các bác sĩ và sự đồng hành của gia đình, chị M. cố vượt lên hành trình đầy cam go để giữ lại đứa con trong bụng.

Trước ca bệnh khó, các bác sĩ liên chuyên khoa Ngoại tiêu hóa, Sản và Bệnh lý sơ sinh cùng hội chẩn tìm phương án tối ưu, cố gắng dưỡng thai đến 32 - 34 tuần nếu không có biến chứng tắc ruột, đồng thời theo dõi sát nguy cơ chảy máu, suy kiệt, di căn và đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn thai nhi.

Các bác sĩ cũng chuẩn bị đầy đủ phác đồ hỗ trợ thai nhi như tiêm corticoid để trưởng thành phổi và magnesium sulfate để bảo vệ não bộ, phòng ngừa biến chứng sau sinh non.

Ca phẫu thuật đặc biệt cứu cả mẹ lẫn con

Đến tuần thai thứ 32, chị M. bắt đầu có dấu hiệu đau bụng nhiều hơn. Các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ song song cùng lúc vừa mổ lấy thai nhi, vừa phẫu thuật cắt đoạn đại tràng chứa khối u dài 10 cm.

Ca mổ kéo dài gần 2 giờ, bé trai nặng 1,7 kg chào đời trong tiếng khóc mạnh mẽ, dấu hiệu khả quan cho trẻ sinh non. Trong khi đó, chị M. cũng vượt qua ca đại phẫu an toàn và đang được theo dõi điều trị theo phác đồ ung thư.

Em bé chào đời khoẻ mạnh khi mẹ mắc ung thư đại tràng - Ảnh 2.

Em bé sau sinh được chăm sóc tích cực cho trẻ sinh non, hiện sức khoẻ cũng ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Hiện sau phẫu thuật, chị M. đã hồi phục tốt và được xuất viện. Bé trai đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Bệnh lý sơ sinh, đã ngưng thở oxy, bắt đầu tập bú và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

"Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu đời của con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi biết mình còn con nhỏ cần mẹ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu với bệnh tật. Thật sự biết ơn các y-bác sĩ đã cứu sống cả hai mẹ con tôi" – chị M. xúc động nói.

Theo BSCKII Hứa Thị Chi, Khoa Sản-Bệnh viện Nhân dân Gia Định – người trực tiếp theo dõi và điều trị cho chị M., ung thư đại tràng trên thai phụ là bệnh lý hiếm gặp, tỉ lệ chỉ khoảng 1/13.000 – 1/50.000 ca mang thai. Tuy nhiên, các triệu chứng lại dễ nhầm lẫn với thay đổi sinh lý thai kỳ, khiến việc chẩn đoán thường bị chậm trễ.

"Thách thức lớn nhất là vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa phải giữ lại được sự sống cho thai nhi. Thành công của ca mổ là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, đặc biệt là sự kiên cường của người mẹ và sự đồng thuận của gia đình" – BS Chi nhấn mạnh.

BS Chi cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai nếu có các triệu chứng bất thường về tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón kéo dài, phân có máu, đau bụng âm ỉ, thiếu máu, sụt cân… cần đi khám sớm để phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa.


