Ca bệnh lao phổi hiếm gặp ở thai phụ IVF

Một thai phụ 25 tuổi mang thai 11 tuần bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Thai phụ bị lao phổi với các triệu chứng sốt cao liên tục, ho nhiều và khó thở tăng dần

Trước đó, bệnh nhân sốt 39°C, ho nhiều, khó thở tăng dần. Sau 3 ngày điều trị tại cơ sở y tế tư nhân không cải thiện, cô được chuyển viện.

Khi nhập viện, bệnh nhân suy hô hấp nặng, SpO2 chỉ 77-80%. Ban đầu được thở ôxy qua kính mũi, tình trạng cải thiện nhưng sau đó xấu đi, buộc phải dùng máy thở không xâm nhập. CT phổi cho thấy tổn thương lan rộng chiếm 50-60% thể tích, xét nghiệm sinh học phân tử xác nhận lao phổi hoạt động.

Bác sĩ Ninh Thị Ngọc, Khoa Cấp cứu, cảnh báo lao phổi ở thai phụ IVF tiến triển nhanh, nguy cơ cao với cả mẹ và con, thuốc điều trị có thể gây dị tật nếu dùng không đúng liều.

Bác sĩ Ngọc nhấn mạnh rằng lao phổi ở thai phụ, đặc biệt là thai phụ IVF, vô cùng nguy hiểm. Ngoài nguy cơ suy hô hấp cấp, bệnh nhân còn buộc phải dùng thuốc điều trị lao. Một số thuốc có độc tính cao, nếu không điều chỉnh liều phù hợp có thể gây dị tật hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo tầm soát lao trước khi thực hiện IVF rất quan trọng. Bởi lẽ, bệnh lao có thể lây qua nhau thai hoặc khi sinh, gây lao bẩm sinh với tỷ lệ tử vong cao. Lao phổi trong thai kỳ tiến triển nhanh dễ gây biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phụ nữ chuẩn bị mang thai nên khám tổng quát, tầm soát bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng đầy đủ và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện sốt, ho, khó thở kéo dài.