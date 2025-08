Ngày 5-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết vừa cứu sống một thai phụ nguy kịch do vỡ tử cung khi thai mới 12 tuần tuổi. Đây là tình huống sản khoa hiếm gặp, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa.

Hiện sức khỏe chị T. hồi phục tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhân là chị N.T.T.T (39 tuổi, tạm trú tại TP HCM), từng sinh mổ ba lần, gần nhất là cách đây 20 tháng. Dù đã được bác sĩ khuyến cáo không nên tiếp tục mang thai do nguy cơ biến chứng cao nhưng chị T. không biết mình đang mang thai lần nữa.

Khai thác bệnh sử, trước đó, chị T. khởi phát triệu chứng đau bụng vùng hạ vị, không sốt, không tiêu chảy nên nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường. Tự uống thuốc giảm đau tại nhà nhưng không bớt, khi thấy đau tăng nặng, người nhà đã đưa chị đến cơ sở y tế gần nhà. Tại đây, bác sĩ ghi nhận chị T. có thai 12 tuần, nghi sốc do nhiễm trùng đường tiêu hóa nên lập tức chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Khi nhập viện, chị T. trong tình trạng lơ mơ, huyết áp tụt, da niêm nhợt, bụng chướng, dấu hiệu sốc mất máu nặng. Siêu âm ghi nhận trong ổ bụng có nhiều dịch, thai nhi 12 tuần còn tim thai.

Dựa trên hình ảnh siêu âm và tiền sử sản khoa phức tạp, các bác sĩ nhanh chóng xác định chị bị sốc xuất huyết nội nghi do vỡ tử cung, tình huống rất nguy hiểm và đe dọa tính mạng trong tích tắc. Ê-kíp bác sĩ khẩn trương đưa chị vào phòng mổ để phẫu thuật cầm máu, truyền máu cấp cứu, giữ lại tính mạng bệnh nhân.

Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp sản, gây mê, hồi sức. Bệnh nhân được truyền máu liên tục trong quá trình mổ. Nhờ sự can thiệp kịp thời, chính xác, các bác sĩ đã khống chế thành công tình trạng chảy máu, bảo toàn tính mạng cho thai phụ.

Sau phẫu thuật, chị T. được chuyển hồi sức và hiện đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BSCKII Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó trưởng Khoa Sản thường-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (người trực tiếp phẫu thuật), cho biết đây là một ca bệnh cực kỳ nguy hiểm do triệu chứng lâm sàng không điển hình, dễ nhầm với bệnh lý tiêu hóa. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do mất máu ồ ạt.

"Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là người từng sinh mổ nhiều lần hoặc có tiền sử biến chứng sản khoa cần khám định kỳ, sử dụng biện pháp tránh thai an toàn nếu không có kế hoạch sinh thêm con. Khi có dấu hiệu bất thường nên đi khám ngay để được can thiệp kịp thời, bảo toàn tính mạng và khả năng sinh sản" - BS Huyền khuyến cáo



"Tôi không ngờ mình đã ở ranh giới sinh tử. Nếu không có các bác sĩ can thiệp kịp lúc, chắc tôi đã không còn cơ hội trở về với gia đình. Tôi mong các chị em đừng chủ quan với sức khỏe, đặc biệt là sau sinh. Khi có dấu hiệu bất thường nên đi khám ngay, đừng tự ý dùng thuốc như tôi đã làm" - chị T. xúc động chia sẻ sau khi hồi phục.

Theo BS Huyền, vỡ tử cung là tai biến sản khoa nghiêm trọng, thường gặp ở phụ nữ từng sinh mổ nhiều lần, có tiền sử sinh khó, từng nạo hút thai hoặc mang thai ngoài tử cung. Vỡ tử cung có thể xảy ra từ rất sớm, thậm chí trong tam cá nguyệt đầu tiên như trường hợp của chị T.

Các dấu hiệu cần lưu ý như trễ kinh, đau bụng dưới, rong huyết kéo dài, đau đột ngột dữ dội, mệt mỏi, tụt huyết áp, cảm giác muốn ngất. Nếu nghi ngờ, cần đến bệnh viện để siêu âm, theo dõi sát nhằm phát hiện sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.