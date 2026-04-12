Ngày 12-4, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết người dân Tổ dân phố Từ Nham đang chờ con cá heo dạt vào bờ lụy (chết) để tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

Con cá heo dạt vào bờ được người dân đưa lên để chuẩn bị chôn cất theo phong tục

Trước đó, ngày 11-4, người dân phát hiện tại bãi biển Từ Nham (phường Sông Cầu) có một con cá heo dài hơn 1 m dạt vào bờ. Thời điểm này, nhiều người đã đẩy cá ra xa bờ hàng trăm mét để cá trở về biển, nhưng cá heo không bơi đi mà tiếp tục dạt hẳn vào bờ.

Theo ông Nguyễn Xuân An, Tổ trưởng Tổ dân phố Từ Nham, sau khi cố gắng đưa cá về biển khoảng 3 lần nhưng không thành, người dân đang chờ cá lụy rồi sẽ chôn cất theo phong tục truyền thống của địa phương.

Trước đó, người dân đã chôn cất một con cá voi nặng khoảng 2 tấn dạt vào bờ. Ảnh: Xuân Thịnh

“Hiện con cá heo vẫn còn thoi thóp và được đưa vào một ngôi lăng trên địa bàn, cách bãi biển Từ Nham khoảng 50 m để ngư dân chuẩn bị làm lễ” – ông An thông tin.

Như đã phản ánh, chiều 9-4, tại bãi biển Vịnh Hòa (phường Sông Cầu) có một con cá voi dài 10 m, nặng khoảng 2 tấn dạt vào bờ.

Người dân địa phương đã nhiều lần đẩy ra biển nhưng bất thành. Sau khi con cá này chết, người dân đã tổ chức chôn cất theo phong tục.