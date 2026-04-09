Thêm cá mái chèo dài 3,5 m dạt vào bờ biển Lâm Đồng, người dân tổ chức an táng

Chiều 9-4, người dân phát hiện một con cá mái chèo dài khoảng 3,5 m dạt vào bờ biển khu phố Suối Nước, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là trường hợp cá mái chèo tiếp tục xuất hiện sau chuỗi hiện tượng tương tự xảy ra tại khu vực ven biển địa phương trong thời gian gần đây.

Cá mái chèo trôi dạt vào biển Mũi Né chiều 9-4. Ảnh: Tấn Minh

Theo ghi nhận, con cá có thân dài, dẹt, màu bạc ánh kim, đã chết khi trôi dạt vào bờ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Quản lý Lăng Vạn khu vực Suối Nước (Mũi Né) đã có mặt tiếp nhận, đưa cá đi tắm rửa sạch sẽ và thực hiện các nghi thức theo phong tục của ngư dân địa phương.



Sau đó, cá mái chèo được đưa về lăng vạn để làm lễ an táng theo nghi thức truyền thống. Việc chôn cất được tiến hành trang trọng như một nghi lễ tâm linh nhằm cầu mong bình an, thuận lợi cho việc ra khơi.

CLIP: An táng cá mái chèo dạt vào bờ biển Mũi Né. Clip: Tấn Minh

Trước đó, trong những ngày cuối tháng 3, tại vùng biển Lâm Đồng đã liên tiếp ghi nhận nhiều cá mái chèo dạt vào bờ.

Hiện tượng cá sống ở tầng nước sâu xuất hiện gần bờ trong thời gian ngắn được xem là khá hiếm gặp, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

