Thời sự

Cá heo trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Lực lượng chức năng đang chôn cất, an táng xác cá heo nặng 150kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ (Quảng Trị) theo tín ngưỡng địa phương.

An táng xác cá heo trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng an táng xác cá heo theo phong tục địa phương

Ngày 21-10, Trung tá Đặng Văn Long, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân chôn cất xác một con cá heo trôi dạt vào bờ biển.

Sáng cùng ngày, khi người dân ra bãi biển Nhật Lệ đoạn qua phường Đồng Thuận thì bất ngờ phát hiện một con cá lớn đã chết trôi dạt vào bờ biển. Sự việc ngay đó được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Lực lượng Đồn biên phòng Nhật Lệ đến kiểm tra và xác định đây là thi thể cá heo. Xác cá heo dài khoảng 2m, nặng khoảng 150kg trôi dạt vào bãi biển Nhật Lệ.

Do xác cá heo đang phân hủy nên Đồn biên phòng Nhật Lệ cùng người dân và chính quyền địa phương đã làm lễ theo tín ngưỡng rồi tiến hành chôn cất xác cá heo này nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo chính quyền phường Đồng Thuận, đối với ngư dân vùng biển, cá heo là loài vật được nhiều ngư dân xem như linh vật mang đến may mắn, chuyên giúp đỡ ngư dân trên biển, một số vùng còn được người dân lập miếu thờ tự.

