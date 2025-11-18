Cả khu dân cư dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cả khu dân cư dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng

Bài, ảnh, clip: HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe né trạm BOT-545, quần thảo khu dân cư Thanh Quýt (phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng) khiến đời sống người dân đảo lộn.

Ngày 18-11, ghi nhận của Báo Người Lao Động, hàng loạt tuyến đường ở Khối phố Thanh Quýt 3 và các khu vực lân cận (thuộc phường An Thắng, TP Đà Nẵng) xuất hiện các barie tự chế, ngăn không cho ô tô các loại ra vào.

Cụ thể, vào sâu trong khu dân cư nói trên, trên các tuyến đường bê tông thuộc dạng "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các barie, rào chắn tự chế của người dân bằng bàn tủ, thùng phuy, gỗ pallet,… được dựng lên khắp nơi, khiến các đường trong làng thành "đường cụt", hàng đoàn xe ô tô đi vào đành bất lực quay lui.

Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hàng loạt barie tự chế được dân làng Thanh Quýt lập lên để ngăn xe ô tô né trạm


Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hơn 1 tuần qua, đường ĐH15 - tuyến chính cho xe né trạm BOT-545 - tạm ngừng lưu thông để sửa chữa khiến xe né trạm đi hàng đoàn vào khu dân cư


Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Xe tải, xe con quần thảo các đường làng tại Khối phố Thanh Quýt 3 khiến người dân quá tải

Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 4.
Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 5.
Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Bức xúc, cả làng cùng nhau lập barie tự chế, ngăn ô tô ra vào tại tất cả các tuyến đường bên trong làng

CLIP: Người dân Khối phố Thanh Quýt 3 bức xúc trước đoàn xe né trạm BOT

Vừa ngăn không cho một xe tải tiếp tục đi sâu vào làng, bà Trần Thị Sáu (Khu khối phố Thanh Quýt 3, phường An Thắng) cho biết cả làng cùng dựng barie để ngăn xe né trạm BOT-545 trên Quốc lộ 1.

Hơn 1 tuần qua, đoạn đường ĐH15 (gần trạm BOT-545, cạnh trụ sở Đảng ủy phường) – tuyến đường chính cho xe né trạm BOT – phải tạm ngừng lưu thông để sửa chữa. Do đó, từng đoàn xe né trạm túa vào trong khu dân cư, khiến đời sống người dân đảo lộn.

"Đếm sơ sơ một buổi sáng cũng hơn 500 xe ô tô lớn nhỏ vào đây. Đường làng nhỏ hẹp, dân không thể nào chịu nổi, đành phải lập chốt ngăn xe", bà Sáu nói.

Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Xe khách né trạm BOT, quần thảo đường làng gây nguy cơ tai nạn giao thông

Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Bất đắc dĩ, dân làng đành lập rào chắn ngăn xe né trạm

Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Các rào chắn kiểu này được dựng lên khắp Khối phố Thanh Quýt 3

Cách đó không xa, bà Lê Thị Miều (Khối phố Thanh Quýt 3, phường An Thắng) cũng cùng chung nỗi bức xúc. Bà Miều cho hay dân địa phương đã hết cách nên mới phải lập rào chắn ngăn xe.

"Xe ô tô con né trạm đã đành, nhưng xe tải cũng đi vào đây để né. Đường bê tông, cống thoát nước nứt bể hết. Tôi phải gắn biển, đặt cây cảnh báo các hố sụp, kẻo người đi xe máy lao xuống là tai nạn", bà Miều cho biết.

Đặc biệt, việc xe tải đi vào đường làng còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khi xung quanh khu vực có rất nhiều trường mầm non, trường tiểu học. "Khi nãy, xe tải lớn ép một đứa nhỏ đi xe đạp ngã vào bờ tường, may sao không bị gãy giò", một người dân kể.

Về tình trạng này, mới đây UBND phường An Thắng đã có báo cáo, kiến nghị với thành phố. Phường An Thắng cho biết Trạm BOT 545 đã hết thời hạn khai thác kể từ ngày 2-8-2020. Việc tồn tại trạm thu phí ở phường An Thắng đồng nghĩa với việc thu phí đường bộ lần thứ 2 (từ ngày 2-8-2020 đến nay). Vì vậy, phường đề nghị UBND TP kiến nghị với Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến trạm thu phí này.

Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Bà Lê Thị Miều đặt vật cản cảnh báo hố sụp cho người dân. Bà Miều cho rằng các xe tải đi vào đường làng đã gây hư hỏng cho hệ thống giao thông, cống rãnh tại đây

Cả làng đặt barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Trước đó, xe tải né trạm BOT-545 đã gây hư hỏng nặng cho đường ĐH15, cơ quan chức năng hiện đang rào chắn để sửa chữa

"Các xe tránh Trạm thu phí BOT để đi vào đường giao thông của địa phương, đặc biệt rất nguy hiểm với việc đi lại của hàng trăm học sinh trường tiểu học Lê Tự Nhất Thống vào giờ cao điểm, khi tan trường", báo cáo của UBND phường nêu rõ.

Ngày 18-11, trao đổi với PV, một lãnh đạo của UBND phường An Thắng cho biết địa phương đã nắm vấn đề dựng barie ngăn xe ô tô của người dân. Vị này cho biết vài ngày nữa, sau khi đường ĐH15 sửa chữa xong, tình trạng xe né trạm BOT tung hoành khu dân cư sẽ được cải thiện.

Về lâu dài, phường An Thắng vẫn sẽ tiếp tục kiến nghị thành phố, các cấp liên quan có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Tin liên quan

Chủ BOT đề nghị lắp rào chắn để "trị" xe né trạm, địa phương nói gì?

Chủ BOT đề nghị lắp rào chắn để "trị" xe né trạm, địa phương nói gì?

(NLĐO) – Trước tình trạng xe đi vòng né trạm BOT gây thất thu, chủ đầu tư kiến nghị lắp đặt rào chắn kiểu… cổng làng.

Xe né trạm BOT: Chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Nam

(NLĐO) – UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn lắp đặt hệ thống biển báo, camera giám sát tại các tuyến đường xung quanh trạm BOT.

Xe né trạm thu phí, nhà đầu tư BOT tiếp tục "kêu cứu"

(NLĐO) – Chủ đầu tư dự án BOT ở tỉnh Quảng Nam tiếp tục đề nghị tỉnh Quảng Nam có giải pháp xử lý tình trạng xe né trạm thu phí.

tai nạn giao thông Đà Nẵng xe né trạm BOT trạm BOT-545
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo