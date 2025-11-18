Cả khu dân cư dựng barie tự chế, ngăn xe né trạm BOT ở Đà Nẵng

Ngày 18-11, ghi nhận của Báo Người Lao Động, hàng loạt tuyến đường ở Khối phố Thanh Quýt 3 và các khu vực lân cận (thuộc phường An Thắng, TP Đà Nẵng) xuất hiện các barie tự chế, ngăn không cho ô tô các loại ra vào.

Cụ thể, vào sâu trong khu dân cư nói trên, trên các tuyến đường bê tông thuộc dạng "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các barie, rào chắn tự chế của người dân bằng bàn tủ, thùng phuy, gỗ pallet,… được dựng lên khắp nơi, khiến các đường trong làng thành "đường cụt", hàng đoàn xe ô tô đi vào đành bất lực quay lui.

Hàng loạt barie tự chế được dân làng Thanh Quýt lập lên để ngăn xe ô tô né trạm





Hơn 1 tuần qua, đường ĐH15 - tuyến chính cho xe né trạm BOT-545 - tạm ngừng lưu thông để sửa chữa khiến xe né trạm đi hàng đoàn vào khu dân cư





Xe tải, xe con quần thảo các đường làng tại Khối phố Thanh Quýt 3 khiến người dân quá tải

Bức xúc, cả làng cùng nhau lập barie tự chế, ngăn ô tô ra vào tại tất cả các tuyến đường bên trong làng

CLIP: Người dân Khối phố Thanh Quýt 3 bức xúc trước đoàn xe né trạm BOT

Vừa ngăn không cho một xe tải tiếp tục đi sâu vào làng, bà Trần Thị Sáu (Khu khối phố Thanh Quýt 3, phường An Thắng) cho biết cả làng cùng dựng barie để ngăn xe né trạm BOT-545 trên Quốc lộ 1.

Hơn 1 tuần qua, đoạn đường ĐH15 (gần trạm BOT-545, cạnh trụ sở Đảng ủy phường) – tuyến đường chính cho xe né trạm BOT – phải tạm ngừng lưu thông để sửa chữa. Do đó, từng đoàn xe né trạm túa vào trong khu dân cư, khiến đời sống người dân đảo lộn.

"Đếm sơ sơ một buổi sáng cũng hơn 500 xe ô tô lớn nhỏ vào đây. Đường làng nhỏ hẹp, dân không thể nào chịu nổi, đành phải lập chốt ngăn xe", bà Sáu nói.

Xe khách né trạm BOT, quần thảo đường làng gây nguy cơ tai nạn giao thông

Bất đắc dĩ, dân làng đành lập rào chắn ngăn xe né trạm

Các rào chắn kiểu này được dựng lên khắp Khối phố Thanh Quýt 3

Cách đó không xa, bà Lê Thị Miều (Khối phố Thanh Quýt 3, phường An Thắng) cũng cùng chung nỗi bức xúc. Bà Miều cho hay dân địa phương đã hết cách nên mới phải lập rào chắn ngăn xe.

"Xe ô tô con né trạm đã đành, nhưng xe tải cũng đi vào đây để né. Đường bê tông, cống thoát nước nứt bể hết. Tôi phải gắn biển, đặt cây cảnh báo các hố sụp, kẻo người đi xe máy lao xuống là tai nạn", bà Miều cho biết.

Đặc biệt, việc xe tải đi vào đường làng còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khi xung quanh khu vực có rất nhiều trường mầm non, trường tiểu học. "Khi nãy, xe tải lớn ép một đứa nhỏ đi xe đạp ngã vào bờ tường, may sao không bị gãy giò", một người dân kể.

Về tình trạng này, mới đây UBND phường An Thắng đã có báo cáo, kiến nghị với thành phố. Phường An Thắng cho biết Trạm BOT 545 đã hết thời hạn khai thác kể từ ngày 2-8-2020. Việc tồn tại trạm thu phí ở phường An Thắng đồng nghĩa với việc thu phí đường bộ lần thứ 2 (từ ngày 2-8-2020 đến nay). Vì vậy, phường đề nghị UBND TP kiến nghị với Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến trạm thu phí này.

Bà Lê Thị Miều đặt vật cản cảnh báo hố sụp cho người dân. Bà Miều cho rằng các xe tải đi vào đường làng đã gây hư hỏng cho hệ thống giao thông, cống rãnh tại đây

Trước đó, xe tải né trạm BOT-545 đã gây hư hỏng nặng cho đường ĐH15, cơ quan chức năng hiện đang rào chắn để sửa chữa

"Các xe tránh Trạm thu phí BOT để đi vào đường giao thông của địa phương, đặc biệt rất nguy hiểm với việc đi lại của hàng trăm học sinh trường tiểu học Lê Tự Nhất Thống vào giờ cao điểm, khi tan trường", báo cáo của UBND phường nêu rõ.

Ngày 18-11, trao đổi với PV, một lãnh đạo của UBND phường An Thắng cho biết địa phương đã nắm vấn đề dựng barie ngăn xe ô tô của người dân. Vị này cho biết vài ngày nữa, sau khi đường ĐH15 sửa chữa xong, tình trạng xe né trạm BOT tung hoành khu dân cư sẽ được cải thiện.

Về lâu dài, phường An Thắng vẫn sẽ tiếp tục kiến nghị thành phố, các cấp liên quan có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng trên.