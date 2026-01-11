Cả làng rủ nhau ra đồng tuốt lá đào phai, chờ bung nở ngày Tết

Xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa từ lâu đã nổi tiếng với nghề trồng đào phai. Cây đào trở thành cây trồng chủ lực ở nơi đây, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân địa phương này có cuộc sống no ấm, sung túc.

Nông dân xã Xuân Du xuống đồng tuốt lá cho đào

Cây đào phai có một đặc điểm là cận kề Tết, cây phải được trút lá để cây tập trung nguồn dinh dưỡng nuôi hoa, giúp cho hoa kịp lớn, bung nở đúng vào dịp Tết. Chính vì thế, vào khoảng giữa tháng 11 Âm lịch, người dân lại xuống đồng tuốt lá cho đào.

Những ngày này, khi tới xã Xuân Du, chúng ta có thể dễ dàng nghe tiếng người dân chuyện trò rôm rả dưới những ruộng đào trải dài tít tắp, chứa đựng bao mồ hôi, công sức của người dân lao động trong suốt 1 năm qua.

Công việc của người dân là cắt bỏ những lá già đang còn ở trên cây, cắt bỏ những thân, cành không cần thiết, điều tiết nước tưới cho hợp lý. Việc này có tính chất quyết định cho việc thành bại trong cả mùa vụ.

Cận cảnh công việc tuốt lá đào phai ở "thủ phủ" đào xứ Thanh:

Giữa tháng 11 Âm lịch, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, người dân xã Xuân Du (Thanh Hóa) lại tất bật xuống đồng tuốt lá, tỉa cành, chuẩn bị cho một vụ đào Tết

Công đoạn xuống lá đào nhằm giúp dinh dưỡng tập trung nuôi nụ, kích thích cây đâm chồi, ra hoa đúng dịp Tết

Vì thế, những ngày này, người dân xã Xuân Du cùng ra đồng chăm sóc cây

Những gốc đào đã được tuốt lá, cắt tỉa gọn gàng sẵn sàng bung nở đón Tết

Không chỉ giúp nhiều người vươn lên thoát nghèo, đào Xuân Du còn giúp nhiều lao động địa phương có công ăn việc làm từ việc hỗ trợ tuốt lá, tỉa cành với công lao động 250 - 300.000 đồng/ngày

Ngoài việc tuốt lá đúng thời điểm, người trồng đào còn chú trọng khâu chăm bón để cây đủ sức bật nụ, nở hoa đẹp

Theo UBND xã Xuân Du, địa phương hiện có gần 300 ha đất trồng đào, trong đó khoảng 250 ha dự kiến cho thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo dự báo, với diện tích trên, người trồng đào Xuân Du có thể thu về cả trăm tỉ đồng, nhiều hộ gia đình trồng nhiều có thể thu hàng tỉ đồng.