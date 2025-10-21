Cá lồng bè chết bất thường hàng loạt ở Đặc khu Vân Đồn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cá lồng bè chết bất thường hàng loạt ở Đặc khu Vân Đồn

Tr.Đức

(NLĐO)- Nhiều ngày qua, cá chim vây vàng chết bất thường ở khu vực thôn Cặp Tiên, Đặc khu Vân Đồn khiến nhiều hộ nuôi cá lồng bè thiệt hại nặng

Ngày 21-10, UBND Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã tiếp nhận phản ánh của nhiều hộ nuôi cá lồng bè tại khu vực biển dưới cầu 1 (thôn Cặp Tiên) về việc từ ngày 10-10, cá chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân. Cá chết chủ yếu là cá chim vây vàng, nuôi được khoảng 5-6 tháng.

Cá chim vây vàng chết hàng loạt ở Đặc khu Vân Đồn và nguyên nhân gây thiệt hại - Ảnh 1.

Cá chết nổi trắng mặt nước trong lồng nuôi

Anh Nguyễn Văn Tùng (thôn Cặp Tiên, Đặc khu Vân Đồn) cho biết cá nuôi biển lồng bè của gia đình chết rải rác nhiều ngày nay.

Theo anh Tùng, hiện tượng cá chết xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài. "Có thể do mưa nhiều khiến độ mặn nước biển thay đổi, làm cá bị sốc"- anh Tùng nhận định.

Loài cá chết chủ yếu là cá chim vây vàng, một số cá song. Gia đình đã báo cáo sự việc tới chính quyền địa phương và đang thống kê thiệt hại.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ công ích kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, lấy mẫu cá gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

UBND Đặc khu Vân Đồn yêu cầu các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân thu gom, xử lý cá chết đúng quy định, không vứt xác cá xuống biển hoặc khu vực công cộng; đồng thời sớm công bố kết quả xét nghiệm, cảnh báo rủi ro dịch bệnh (nếu có).

Đối với các hộ nuôi, địa phương đề nghị tạm dừng thả giống mới tại khu vực đang xảy ra hiện tượng cá chết cho đến khi môi trường được xác nhận an toàn. Thu gom, tiêu hủy cá chết đúng quy định, nghiêm cấm sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.

Người nuôi cần theo dõi sức khỏe đàn cá, giảm mật độ trong thời điểm giao mùa, hạn chế gây trầy xước, ưu tiên thức ăn công nghiệp thay cá tạp, bổ sung vitamin và Beta-Glucan để tăng sức đề kháng, vệ sinh, khử trùng lồng bè và dụng cụ thường xuyên.

Việc sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường phải nằm trong danh mục được phép, còn hạn sử dụng và có hướng dẫn rõ ràng. Không dùng thuốc của người cho thủy sản, không sử dụng sản phẩm không nhãn mác hoặc đã hết hạn. Các hộ cũng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin cảnh báo dịch bệnh để chủ động biện pháp phòng ngừa. Khi phát hiện cá có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cán bộ thú y cơ sở hoặc cơ quan thú y thủy sản gần nhất để kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Tin liên quan

CLIP: Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn

CLIP: Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn

(NLĐO) - Cá thiếu oxy và chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh.

Cá chết bất thường, hồ nước giữa Đồng Hới bốc mùi suốt nhiều ngày

(NLĐO) - Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại hồ Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Clip cá chết hàng loạt sau mưa to ở TP HCM

(NLĐO) - Sau cơn mưa chiều qua, một đoạn dài trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

xác định nguyên nhân tỉnh Quảng Ninh thống kê thiệt hại cá lồng bè chết hàng loạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo