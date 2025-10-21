Cá lồng bè chết bất thường hàng loạt ở Đặc khu Vân Đồn

Ngày 21-10, UBND Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã tiếp nhận phản ánh của nhiều hộ nuôi cá lồng bè tại khu vực biển dưới cầu 1 (thôn Cặp Tiên) về việc từ ngày 10-10, cá chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân. Cá chết chủ yếu là cá chim vây vàng, nuôi được khoảng 5-6 tháng.

Cá chết nổi trắng mặt nước trong lồng nuôi

Anh Nguyễn Văn Tùng (thôn Cặp Tiên, Đặc khu Vân Đồn) cho biết cá nuôi biển lồng bè của gia đình chết rải rác nhiều ngày nay.

Theo anh Tùng, hiện tượng cá chết xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài. "Có thể do mưa nhiều khiến độ mặn nước biển thay đổi, làm cá bị sốc"- anh Tùng nhận định.

Loài cá chết chủ yếu là cá chim vây vàng, một số cá song. Gia đình đã báo cáo sự việc tới chính quyền địa phương và đang thống kê thiệt hại.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ công ích kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, lấy mẫu cá gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Ninh xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

UBND Đặc khu Vân Đồn yêu cầu các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân thu gom, xử lý cá chết đúng quy định, không vứt xác cá xuống biển hoặc khu vực công cộng; đồng thời sớm công bố kết quả xét nghiệm, cảnh báo rủi ro dịch bệnh (nếu có).

Đối với các hộ nuôi, địa phương đề nghị tạm dừng thả giống mới tại khu vực đang xảy ra hiện tượng cá chết cho đến khi môi trường được xác nhận an toàn. Thu gom, tiêu hủy cá chết đúng quy định, nghiêm cấm sử dụng làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.

Người nuôi cần theo dõi sức khỏe đàn cá, giảm mật độ trong thời điểm giao mùa, hạn chế gây trầy xước, ưu tiên thức ăn công nghiệp thay cá tạp, bổ sung vitamin và Beta-Glucan để tăng sức đề kháng, vệ sinh, khử trùng lồng bè và dụng cụ thường xuyên.

Việc sử dụng thuốc, hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường phải nằm trong danh mục được phép, còn hạn sử dụng và có hướng dẫn rõ ràng. Không dùng thuốc của người cho thủy sản, không sử dụng sản phẩm không nhãn mác hoặc đã hết hạn. Các hộ cũng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin cảnh báo dịch bệnh để chủ động biện pháp phòng ngừa. Khi phát hiện cá có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cán bộ thú y cơ sở hoặc cơ quan thú y thủy sản gần nhất để kiểm tra, xác định nguyên nhân.