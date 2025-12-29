HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cá lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và, TPHCM

Ngọc Giang

(NLĐO)- Hàng chục hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và, xã Long Sơn, TPHCM xuất hiện cá nuôi chết hàng loạt, nhiều hộ đối mặt nguy cơ "mất trắng"

Ngày 29-12, tại các tiểu khu 3 và 4, thôn 9, xã Long Sơn (TPHCM), khu vực nuôi cá lồng bè tập trung lớn nhất trên sông Chà Và xuất hiện xác cá chết nổi trắng mặt nước, nhiều con nằm lềnh bềnh trong lồng bè, mùi tanh bốc lên nồng nặc.

Theo người dân, cá nuôi bắt đầu có dấu hiệu bất thường từ khoảng một tuần nay, bỏ ăn, yếu dần, nhao lên mặt nước rồi chết rải rác, sau đó tăng nhanh từng ngày. Để hạn chế ô nhiễm và tránh lây lan, nhiều hộ phải huy động thêm nhân công túc trực ngày đêm vớt cá chết.

TPHCM: Cá nuôi lồng bè chết trắng trên sông Chà Và - Ảnh 1.

Cá nuôi chết nổi trắng trong lồng bè của người dân

Gia đình bà Trần Thị Hiền đang nuôi 40 lồng cá các loại như cá chim, cá mú, cá bớp, cá cam, đều là những lứa cá đã đến kỳ thu hoạch, dự kiến bán dịp cận Tết. "Bình thường cá bán được 170.000 - 180.000 đồng/kg, nay nhiều con chết không kịp bán phải vứt bỏ. Gia đình tôi thiệt hại hơn 10 tấn cá"- bà Hiền xót xa nói.

Tương tự, anh Nguyễn Quốc Tân, chủ 68 lồng nuôi cá chim và cá rìa với sản lượng hơn 70 tấn - cho hay toàn bộ số cá này được đầu tư hơn 3,2 tỉ đồng. "Cá chết gần như hết, trong ngày vẫn tiếp tục chết. Lứa này coi như mất trắng" - anh Tân thở dài.

Theo UBND xã Long Sơn, hiện có khoảng 20 hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại, số cá chết từ 4.000 đến 46.000 con mỗi hộ, chủ yếu là cá chim trắng, cá rìa và cá bớp. Chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp các đơn vị chuyên môn khảo sát hiện trường, lấy mẫu nước phân tích, đồng thời hướng dẫn người dân xử lý tạm thời để hạn chế thiệt hại.

TPHCM: Cá nuôi lồng bè chết trắng trên sông Chà Và - Ảnh 2.

Người dân trên lồng bè sông Chà Và vớt cá chết mang đi bỏ

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM đã cử cán bộ xuống lấy mẫu nước để phân tích môi trường nuôi. Hiện kết quả phân tích vẫn đang chờ hoàn tất, song đánh giá bước đầu cho thấy nguyên nhân chủ yếu có thể do hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm mạnh, liên quan đến diễn biến thời tiết cực đoan kéo dài trong hơn một tuần qua.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ cá tiếp tục chết, ngành thủy sản thành phố đã khuyến cáo người nuôi cá lồng bè thường xuyên theo dõi nguồn nước, đặc biệt vào thời điểm thủy triều xuống thấp nhất; tăng cường sục khí để đảm bảo hàm lượng oxy phù hợp cho sự phát triển của thủy sản. Chủ động báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn khi phát hiện thủy sản chết bất thường.

