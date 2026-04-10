Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Tối 10-4, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn ấp 6, xã Khánh An vừa ghi nhận 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-4, bệnh nhân thứ nhất nhập viện trong tình trạng xuất hiện các chấm xuất huyết, nôn ói nhiều lần, lơ mơ, kích thích. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân, theo dõi viêm não - màng não và sốc nhiễm khuẩn. Mẫu máu đã được gửi Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm.

Trường hợp thứ hai nhập viện tối 8-4 với biểu hiện sốt cao, lơ mơ, thở nhanh và nhanh chóng chuyển nặng sau đó. Tuy được cấp cứu tích cực nhưng bệnh nhân tử vong vào rạng sáng 9-4. Chẩn đoán tử vong ghi nhận sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa cùng nhiều bệnh lý nền. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được lấy để phục vụ xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Trường hợp thứ 3, ngày 9-4, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện sau nhiều ngày sốt cao kéo dài kèm theo đau cơ, ho… Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn còn sốt, xuất hiện dấu xuất huyết dưới da, được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, sốt xuất huyết Dengue và viêm phổi. Mẫu dịch não tủy và máu đã được gửi xét nghiệm để làm rõ tác nhân gây bệnh.

Đáng chú ý, trước đó, cả 3 trường hợp trên đều tiếp xúc 1 người (đã tử vong vào tháng 3-2026) với các biểu hiện như: sốt cao, xuất huyết dưới da và tụt huyết áp.

Ngành y tế Cà Mau đang triển khai các biện pháp giám sát và xử lý ổ dịch để ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.