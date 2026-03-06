HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nữ bệnh nhân viêm não mô cầu type B thoát chết ngoạn mục

Tin - ảnh: Tâm Quân - Kim Điều

(NLĐO) - Đến chiều 6-3, nữ bệnh nhân viêm não mô cầu type B không còn thở oxy qua sonde mũi, các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định

Ngày 6-3, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết vừa cứu sống nữ bệnh nhân bị viêm não mô cầu type B.

Nữ bệnh nhân viêm não mô cầu type B thoát chết ngoạn mục - Ảnh 1.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có biến chứng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, toan hóa máu nặng đe dọa tính mạng.

Trước đó, khi nhập viện, bệnh nhân Nguyễn Bích T. (47 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã rơi vào hội chứng sốc nhiễm trùng nặng.

Nhận thấy ban xuất huyết có hoại tử khắp cơ thể bệnh nhân, bác sĩ trực nghĩ ngay đến việc bệnh nhân bị nhiễm não mô cầu.

Bệnh nhân được nhanh chóng cách ly ở phòng riêng biệt, xử trí khẩn cấp như đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, hồi sức dịch, vận mạch, kháng sinh điều trị hướng tới tác nhân não mô cầu và cả liên cầu lợn…

Bệnh viện liền làm các xét nghiệm để chẩn đoán các biến chứng của bệnh, đồng thời hội chẩn với chuyên khoa nhiễm, CDC Cần Thơ và lấy mẫu gởi Viện Paster TPHCM làm xét nghiệm chẩn đoán xác định tác nhân gây bệnh.

Vì thế, bệnh nhân được truyền máu điều chỉnh rối loạn đông máu và lọc máu liên tục. Sau đó, Viện Pasteur TPHCM gửi kết quả xác định bệnh nhân dương tính với não mô cầu type B.

Nữ bệnh nhân viêm não mô cầu type B thoát chết ngoạn mục - Ảnh 2.

Ê-kíp bác sĩ điều trị thăm hỏi bệnh nhân trước khi chuyển sang khoa khác điều trị.

Sau 12 ngày điều trị và chăm sóc tích cực của đội ngũ nhân viên y tế tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, bệnh nhân T. đã đáp ứng tốt với điều trị, cải thiện một cách ngoạn mục và đã được dừng lọc máu, rút nội khí quản.

Đến chiều 6-3, bệnh nhân không còn thở oxy qua sonde mũi, các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định.

Bệnh nhân đã được chuyển sang khoa khác để tiếp tục điều trị.

Tin liên quan

Nhiều người lớn mắc bệnh viêm não nguy hiểm

Nhiều người lớn mắc bệnh viêm não nguy hiểm

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP HCM) đang điều trị nhiều bệnh nhân bị viêm não Nhật Bản, trong đó một trường hợp bị rất nặng là anh V.C.T. (26 tuổi, quê An Giang)

Báo động bệnh viêm não hiếm gặp tăng bất thường

(NLĐO) - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP HCM) tiếp nhận khoảng 4-5 ca viêm não do biến chứng zona thần kinh. Đây là con số cao bất thường.

Cảnh báo lây bệnh viêm não nguy hiểm

Đối tượng dễ mắc bệnh là người trẻ tuổi, người chưa có miễn dịch hoặc chưa được tiêm phòng

