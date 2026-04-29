Ngày 29-4, UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau tổ chức họp dân nhằm triển khai phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng bởi dự án mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau.

Tại cuộc họp, người dân phản ánh tình trạng cá nuôi của gia đình bị chết hàng loạt, nghi nguồn nước bị nhiễm mặn do quá trình bơm cát phục vụ thi công dự án mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau.

Ông Đặng Văn Năm (ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) cho hay gia đình bị thiệt hại khoảng 60% sản lượng cá bống tượng và cá chình. "Chúng tôi vớt cá chết đem bỏ và đang cố gắng cứu 40% số cá còn lại. Cá chết diễn ra trong thời gian dài, bây giờ kiểm tra lại thì sao xác định được mức thiệt hại" – ông Năm trăn trở.

Bà Huỳnh Thị Lệ đã mang cá chình làm khô và cá bống tượng vừa chết đến địa điểm họp dân. "Gia đình tôi đầu tư gần 2 tỉ đồng nhưng nay cá chết hàng loạt, gây thiệt hại khoảng 2 ha. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, chúng tôi không biết lấy gì để tái sản xuất, hy vọng ngành chức năng sẽ có giải pháp thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi cho người dân" – bà Lệ kiến nghị.

Phát biểu tại cuộc họp dân, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành - cho hay bước đầu đã nắm được thiệt hại của người dân nhưng việc xác định cụ thể mức độ tổn thất thì cần thực hiện theo quy trình.

"Ngày 4-5 tới đây, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan sẽ trực tiếp đến từng hộ dân để kiểm tra thực tế; ghi nhận mức độ thiệt hại theo phản ánh của người dân. Sau đó, sẽ đối chiếu với các quy định hiện hành để đề xuất hướng giải quyết" – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành thông tin.

Dự án mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau được triển khai trên địa bàn tiếp giáp khu dân cư và khu vực sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình thi công, một số người dân đã phản ánh về việc cá nuôi bị chết nghi do xuất phát từ việc bơm cát vào công trình dẫn đến nước mặn xâm nhập vào khu vực sản xuất.