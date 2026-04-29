HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cà Mau: Người dân đem cá nuôi chết đến cuộc họp triển khai phương án hỗ trợ thiệt hại

Vân Du

(NLĐO) – Người dân đem cá chết đến cuộc họp triển khai phương án hỗ trợ thiệt hại nghi do ảnh hưởng dự án mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau.

Ngày 29-4, UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau tổ chức họp dân nhằm triển khai phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng bởi dự án mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau.

Người dân đem cá chết đến cuộc họp triển khai phương án hỗ trợ thiệt hại - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp dân

Tại cuộc họp, người dân phản ánh tình trạng cá nuôi của gia đình bị chết hàng loạt, nghi nguồn nước bị nhiễm mặn do quá trình bơm cát phục vụ thi công dự án mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau.

Người dân đem cá chết đến cuộc họp triển khai phương án hỗ trợ thiệt hại - Ảnh 2.

Người dân đem theo con cá bống tượng chết đến buổi họp

Ông Đặng Văn Năm (ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) cho hay gia đình bị thiệt hại khoảng 60% sản lượng cá bống tượng và cá chình. "Chúng tôi vớt cá chết đem bỏ và đang cố gắng cứu 40% số cá còn lại. Cá chết diễn ra trong thời gian dài, bây giờ kiểm tra lại thì sao xác định được mức thiệt hại" – ông Năm trăn trở.

Bà Huỳnh Thị Lệ đã mang cá chình làm khô và cá bống tượng vừa chết đến địa điểm họp dân. "Gia đình tôi đầu tư gần 2 tỉ đồng nhưng nay cá chết hàng loạt, gây thiệt hại khoảng 2 ha. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, chúng tôi không biết lấy gì để tái sản xuất, hy vọng ngành chức năng sẽ có giải pháp thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi cho người dân" – bà Lệ kiến nghị.

Phát biểu tại cuộc họp dân, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành - cho hay bước đầu đã nắm được thiệt hại của người dân nhưng việc xác định cụ thể mức độ tổn thất thì cần thực hiện theo quy trình.

"Ngày 4-5 tới đây, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan sẽ trực tiếp đến từng hộ dân để kiểm tra thực tế; ghi nhận mức độ thiệt hại theo phản ánh của người dân. Sau đó, sẽ đối chiếu với các quy định hiện hành để đề xuất hướng giải quyết" – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành thông tin.

Dự án mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau được triển khai trên địa bàn tiếp giáp khu dân cư và khu vực sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình thi công, một số người dân đã phản ánh về việc cá nuôi bị chết nghi do xuất phát từ việc bơm cát vào công trình dẫn đến nước mặn xâm nhập vào khu vực sản xuất.

CLIP: Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn

CLIP: Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn

(NLĐO) - Cá thiếu oxy và chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh.

Cá chết bất thường, hồ nước giữa Đồng Hới bốc mùi suốt nhiều ngày

(NLĐO) - Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại hồ Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Clip cá chết hàng loạt sau mưa to ở TP HCM

(NLĐO) - Sau cơn mưa chiều qua, một đoạn dài trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Cà Mau cá chết Cảng hàng không Cà Mau nghi nhiễm mặn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo