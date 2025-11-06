Cà Mau: Tạm dừng hoạt động nhóm trẻ nơi bé gái 2 tuổi bị bạo hành

Chiều 6-11, theo nguồn tin của phóng viên, UBND xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc bạo hành trẻ tại Nhóm trẻ tư thục Ái Linh.

Vết bầm trên lưng bé N.

Theo báo cáo, bé V.A.N. (2 tuổi) đang học tại nhóm trẻ này thì bị bạo hành gây bầm vùng mặt và lưng. Vụ việc được gia đình bé N. trình báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phó Chủ tịch UBND xã Gành Hào và một số cán bộ liên quan đã đến Nhóm trẻ tư thục Ái Linh để xác minh vụ việc. Từ các nguồn tin có liên quan, nhận thấy có dấu hiệu bạo hành trẻ như đã phản ánh.

Từ đó, UBND xã Gành Hào đã ra thông báo tạm dừng hoạt động Nhóm trẻ tư thục Ái Linh để công an điều tra làm rõ theo yêu cầu từ phụ huynh. Sau khi có kết quả, tùy vào mức độ vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



