Thời sự

Cà Mau tổ chức lễ động thổ Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người có công

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) - Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau là biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân.

Ngày 28-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ động thổ xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau; xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 3 trạm y tế, công viên thanh niên do TP Đồng Nai trao tặng.

Lễ động thổ công trình kiến trúc tâm linh quy mô ở Cà Mau - Ảnh 1.

Lễ động thổ công trình kiến trúc tâm linh quy mô ở Cà Mau - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Cà Mau là vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc, địa chỉ đỏ trong lịch sử đấu tranh cách mạng. Địa phương đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và nhiều người con ưu từ mọi miền Tổ quốc đã về đây chiến đấu, công tác, lao động, cống hiến; biết bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này.

Lễ động thổ công trình kiến trúc tâm linh quy mô ở Cà Mau - Ảnh 3.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nói về ý nghĩa của các công trình

Để ghi nhớ truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khái quát quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Cà Mau cũng như tưởng niệm các bậc tiền hiền, anh hùng liệt sĩ… Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã thống nhất chủ trương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau tại phường An Xuyên.

Lễ động thổ công trình kiến trúc tâm linh quy mô ở Cà Mau - Ảnh 4.

Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ các công trình

Công trình bao gồm các hạng mục chính, như: đền tưởng niệm; trường lang bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật; nhà truyền thống… được xây dựng trên diện tích 2,7 ha. Kinh phí đầu tư khoảng 342 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn tài trợ của các doanh nghiệp và mạnh thường quân.

"Đây không chỉ một công trình có kiến trúc quy mô mà còn là biểu tượng cao đẹp của lòng biết ơn sâu sắc, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chúng tôi cam kết sẽ chỉ đạo sát sao để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng mỹ thuật và trang nghiêm nhất" – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định.

Song song với nhiệm vụ tri ân, công tác chăm lo an sinh xã hội luôn được tỉnh Cà Mau quan tâm. Tuy nhiên, đến nay một bộ phận người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn về nhà ở.

Để cải thiện điều kiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần giảm nghèo bền vững, tỉnh Cà Mau đã tiếp tục vận động các nguồn lực để khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, chia sẻ: "Đây không chỉ là những công trình mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình của đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đồng Nai gửi đến đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau".

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng

