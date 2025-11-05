Ca mổ kỳ diệu giúp người phụ nữ thoát cơn đau đầu suốt 20 năm

Ngày 5-11, bác sĩ (BS) chuyên khoa II Nguyễn Cao Viễn, Trưởng Đơn vị Vi phẫu tạo hình Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết các BS tại đây vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân N.T.T.D bị đau nửa đầu (migraine) suốt hơn 20 năm.

Bệnh nhân phải sống chung với các cơn đau kéo dài. Ảnh minh họa

Theo BS Viễn, cách đây hơn 20 năm, bệnh nhân bị đau nửa đầu, đã từng đến nhiều bệnh viện thăm khám nhưng không cải thiện tình trạng. Bệnh nhân phải sống chung với các cơn đau kéo dài. Điều này không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày và tinh thần của bệnh nhân.

Cho đến khi gần đây, qua thăm khám, kiểm tra lâm sàng chuyên sâu, nguyên nhân được xác định tình trạng đau mãn tính của bà D. là do chèn ép thần kinh.

Với chẩn đoán rõ ràng, BS Viễn quyết định tiến hành phẫu thuật giải ép thần kinh. Kết quả những cơn đau của bệnh nhân giảm rõ rệt, giấc ngủ được cải thiện. Đặc biệt, bệnh nhân có sự thoải mái trong cuộc sống và không còn phải sống trong lo lắng, sợ hãi trước những cơn đau bất ngờ.

"Gần đây, chúng tôi tiếp nhận nhiều trường hợp đau nửa đầu mãn tính, đã điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Sau khi xác định chính xác nguyên nhân gây đau, phẫu thuật giải ép thần kinh là phương pháp can thiệp hiệu quả đối với những trường hợp có chèn ép dây thần kinh" - BS Viễn nói.

Theo BS Viễn, phương pháp này chỉ hiệu quả với những trường hợp đau nửa đầu có nguyên nhân chèn ép thần kinh rõ ràng. Với các trường hợp migraine không xác định được nguyên nhân chèn ép, phẫu thuật hiện chưa phải là lựa chọn phù hợp.

Ngoài ra, kỹ thuật phẫu thuật migraine còn chưa được nhiều cơ sở y tế áp dụng rộng rãi do tính phức tạp và yêu cầu phối hợp nhiều chuyên khoa để đảm bảo an toàn và hiệu quả.