Ca mổ kỳ diệu giúp người phụ nữ thoát cơn đau đầu suốt 20 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Ca mổ kỳ diệu giúp người phụ nữ thoát cơn đau đầu suốt 20 năm

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Hơn 20 năm sống chung với cơn đau nửa đầu, ảnh hưởng cuộc sống, tinh thần suy sụp, một phụ nữ vừa được các bác sĩ cứu chữa thành công.

Ngày 5-11, bác sĩ (BS) chuyên khoa II Nguyễn Cao Viễn, Trưởng Đơn vị Vi phẫu tạo hình Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết các BS tại đây vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân N.T.T.D bị đau nửa đầu (migraine) suốt hơn 20 năm.

Ca mổ thần kỳ giúp người phụ nữ thoát cơn đau đầu sau 20 năm - Ảnh 1.

Bệnh nhân phải sống chung với các cơn đau kéo dài. Ảnh minh họa

Theo BS Viễn, cách đây hơn 20 năm, bệnh nhân bị đau nửa đầu, đã từng đến nhiều bệnh viện thăm khám nhưng không cải thiện tình trạng. Bệnh nhân phải sống chung với các cơn đau kéo dài. Điều này không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày và tinh thần của bệnh nhân.

Cho đến khi gần đây, qua thăm khám, kiểm tra lâm sàng chuyên sâu, nguyên nhân được xác định tình trạng đau mãn tính của bà D. là do chèn ép thần kinh.

Với chẩn đoán rõ ràng, BS Viễn quyết định tiến hành phẫu thuật giải ép thần kinh. Kết quả những cơn đau của bệnh nhân giảm rõ rệt, giấc ngủ được cải thiện. Đặc biệt, bệnh nhân có sự thoải mái trong cuộc sống và không còn phải sống trong lo lắng, sợ hãi trước những cơn đau bất ngờ.

"Gần đây, chúng tôi tiếp nhận nhiều trường hợp đau nửa đầu mãn tính, đã điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Sau khi xác định chính xác nguyên nhân gây đau, phẫu thuật giải ép thần kinh là phương pháp can thiệp hiệu quả đối với những trường hợp có chèn ép dây thần kinh" - BS Viễn nói. 

Theo BS Viễn, phương pháp này chỉ hiệu quả với những trường hợp đau nửa đầu có nguyên nhân chèn ép thần kinh rõ ràng. Với các trường hợp migraine không xác định được nguyên nhân chèn ép, phẫu thuật hiện chưa phải là lựa chọn phù hợp.

Ngoài ra, kỹ thuật phẫu thuật migraine còn chưa được nhiều cơ sở y tế áp dụng rộng rãi do tính phức tạp và yêu cầu phối hợp nhiều chuyên khoa để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Tin liên quan

Đi khám vì đau đầu, ba người cùng nhiễm ký sinh trùng từ thú cưng

Đi khám vì đau đầu, ba người cùng nhiễm ký sinh trùng từ thú cưng

(NLĐO) - Ba người cùng xã rủ nhau đi khám vì đau đầu, đều được chẩn đoán viêm màng não do giun lươn và giun đũa chó mèo - loại ký sinh trùng nguy hiểm.

Thu hồi lô thuốc trị đau đầu không đạt chất lượng

(NLĐO) - Mẫu thuốc do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú có kết quả xét nghiệm không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu độ hòa tan

Hay mệt mỏi, đau đầu: 4 thứ bạn có thể "quên" khi ăn uống

(NLĐO) - Nghiên cứu quy mô lớn dựa trên dữ liệu từ 185 quốc gia chỉ ra 4 chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống mà phần lớn người dân thế giới hay bị thiếu.

Bệnh viện Nhân dân 115 đau nửa đầu đau đầu đau đầu migrine người phụ nữ đau đầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo