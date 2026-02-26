Cả ngày vía Thần Tài, khách “đua" gửi tiết kiệm

Ngày 26-2 (mùng 10 tháng Giêng) là ngày vía Thần Tài, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không chỉ người dân xếp hàng mua vàng, bạc, mà gửi tiết kiệm cũng là kênh được lựa chọn.

Tại nhiều ngân hàng, các chương trình cộng thêm lãi suất, ưu đãi quà tặng hay cơ hội trúng vàng, trúng sổ tiết kiệm được triển khai.

Gần cuối ngày, nhiều khách gửi tiết kiệm tại hệ thống của HDBank vẫn đang bốc thăm may mắn trên cây mai lộc ngay quầy giao dịch. Dịp vía Thần Tài năm nay, HDBank triển khai ưu đãi khi khách gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1 điểm %, đồng thời hái lộc xuân là các bao lì xì từ 68.000 đồng tời 168.000 đồng.

Khách hái lộc Xuân sau khi gửi tiết kiệm tại HDBank

Tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) cho biết trong ngày hôm nay, 100 khách hàng có số dư tiền gửi cao nhất toàn hệ thống sẽ được tặng miếng lộc vàng Thần Tài và nhiều quà tặng đặc biệt. Cụ thể, sau khi khách hoàn tất gửi tiết kiệm trong ngày 26-2, hệ thống sẽ tự động rà soát và tổng hợp dữ liệu để chọn ra 100 khách hàng có số dư tiền gửi cao nhất toàn hệ thống được trao tặng Lộc Vàng Thần Tài.

Khách gửi tiết kiệm ngày đầu năm tại MBV sẽ có cơ hội trúng vàng

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cho biết, ngày Thần Tài khi khách hàng đến gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên sẽ được cấp mã cào để tham gia cào điện tử trúng thưởng ngay. Loạt giải thưởng hấp dẫn bằng tiền mặt từ 100.000 đồng tới 1 triệu đồng, đặc biệt là giải Nhất với 3 chỉ vàng 999,9.

Đồng thời, khách gửi tiết kiệm online và tại quầy ở BVBank còn có cơ hội quay số trúng thưởng cuối kỳ. Cụ thể, khách gửi các sản phẩm Tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn thông thường, tiền gửi trực tuyến, tiết kiệm lãi suất linh hoạt trực tuyến, tiết kiệm tối ưu, với mỗi mức gửi từ 10 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 1 tháng trở lên, sẽ được cấp mã số dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình. Giải thưởng sẽ là các sổ tiết kiệm trị giá từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Khách gửi tiết kiệm tại BVBank ngày Thần Tài

Một loạt ngân hàng khác như Vietcombank, ACB, BIDV, Sacombank, SHB, Nam A Bank, SeABank, OCB… đều có chương trình ưu đãi thu hút khách tới giao dịch ngày hôm nay. Theo ghi nhận, lãi suất huy động tăng lên đáng kể thời gian qua đã kích thích nhu cầu gửi tiết kiệm của khách hàng.



