Có 33% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại ngân hàng

Chiều 24-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp lần thứ Ba của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng Chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp của Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo tại phiên họp, sau hơn 5 năm thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, đến nay 6/6 mục tiêu cụ thể đã thực hiện đúng định hướng Chiến lược gồm: Phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối, sản phẩm và dịch vụ tài chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường đổi mới sáng tạo; xây dựng hành lang pháp lý; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; phát triển hệ thống tổ chức tài chính vĩ mô; Nâng cao hiểu biết về tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

Có 6/9 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, gồm: Tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 86,97%; tỉ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trong 12 tháng qua trên tổng số người trưởng thành là 33%; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm tăng 58,86%; khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; 71% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế bình quân đạt khoảng 24%.

Cũng theo Ban Chỉ đạo có 3/9 chỉ tiêu chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, gồm: Tỉ lệ số chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng trên 100.000 người trưởng thành; tỉ lệ xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính; doanh thu phí bảo hiểm bình quân trên GDP chỉ đạt khoảng 2%.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đề xuất ban hành Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu hình thành hệ sinh thái toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau; mọi người dân, doanh nghiệp đều được tiếp cận bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính và hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điểm lại kết quả tích cực, cũng như các hạn chế và nguyên nhân hạn chế, bài học trong triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020 – 2025. Thủ tướng cơ bản nhất trí với dự thảo Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 phải tiếp tục đảm bảo tiến bộ, công bằng trong tiếp cận tài chính, tín dụng cho tất cả các đối tượng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, nhất là người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, người yếu thế…

Đối với mục tiêu của Chiến lược, Thủ tướng yêu cầu phải đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng; ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế phải đạt khoảng 25%; ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước và doanh thu ngành bảo hiểm đạt quy mô khoảng 3,3 - 3,5% GDP.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện. Đồng thời, phát triển đa dạng tổ chức cung ứng, kênh phân phối hiện đại và sản phẩm, dịch vụ tài chính dễ tiếp cận, chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng trong Chiến lược.

Cùng với đó, cần xây dựng, hoàn thiện hạ tầng dịch vụ tài chính số; triển khai Chương trình giáo dục tài chính quốc gia và Chương trình công dân số trên phạm vi cả nước. Theo lãnh đạo Chính phủ, giai đoạn tới phải tăng cường bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính; thúc đẩy tài chính bền vững, tài chính khí hậu; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.