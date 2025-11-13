Cá nhân hóa dinh dưỡng – Giải pháp giúp vận động viên nâng cao sức bền và phong độ thi đấu

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn dinh dưỡng chất lượng, Herbalife còn tiên phong đưa mô hình huấn luyện cá nhân hóa dựa trên khoa học đến với thể thao Việt Nam. Thông qua sự phối hợp giữa dữ liệu dinh dưỡng, thể trạng và nhu cầu thực tế của từng vận động viên, Herbalife giúp mỗi người xây dựng một kế hoạch huấn luyện và dinh dưỡng riêng biệt, phù hợp với mục tiêu thi đấu, giai đoạn tập luyện và khả năng phục hồi.

Cá nhân hóa dinh dưỡng là điều tất yếu trong thể thao hiện đại

Thể thao hiện đại không chỉ là nơi tôn vinh sức mạnh và ý chí, mà còn là cuộc đua của khoa học và chiến lược. Mỗi vận động viên đều sở hữu "bản thể" khác nhau, từ thể trạng, nhóm cơ, tốc độ trao đổi chất, cho đến thói quen ăn uống và khả năng phục hồi sau vận động. Do đó, việc áp dụng một chế độ dinh dưỡng hay huấn luyện cho tất cả không thể mang lại hiệu quả tối ưu, thậm chí có thể giới hạn sự phát triển của từng cá nhân.

Chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa đóng vai trò then chốt trong việc giúp vận động viên đột phá giới hạn

Cá nhân hóa dinh dưỡng ra đời như một bước tiến, giúp xác định nhu cầu năng lượng, tỷ lệ dưỡng chất và thời điểm bổ sung phù hợp với từng người. Nhờ đó, vận động viên có thể duy trì thể lực ổn định, tăng sức bền, cải thiện hiệu suất thi đấu và giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Đây không chỉ là xu hướng, mà là chìa khóa mở ra cánh cửa để mỗi vận động viên chạm đến phong độ đỉnh cao của chính mình.

Herbalife đồng hành cùng thể thao Việt Nam mang đến nền tảng phát triển vững chắc

Tại Việt Nam, Herbalife tự hào là đối tác dinh dưỡng chính thức của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam từ năm 2021, và năm 2025 đánh dấu việc tiếp tục hợp tác cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) để tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho huấn luyện viên, bác sĩ và cán bộ thể thao.

Herbalife tự hào là Đối tác Dinh dưỡng Chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và của Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC)

Thông qua sự hợp tác cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) diễn ra từ ngày 15-17.11.2025, Herbalife đã triển khai thành công các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho huấn luyện viên, bác sĩ và cán bộ thể thao - những người trực tiếp đồng hành cùng vận động viên trong hành trình thi đấu.

Các chương trình này được thiết kế dựa trên chuẩn quốc tế về dinh dưỡng thể thao, giúp đội ngũ chuyên môn hiểu sâu cơ chế chuyển hóa năng lượng, mật độ và chất lượng dinh dưỡng, vai trò cốt lõi của dinh dưỡng khoa học trong sức bền, phục hồi và thành tích thể thao, từ đó xây dựng chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa cho từng vận động viên.

Đồng hành cùng thể thao Việt nâng tầm thế hệ vận động viên trẻ

Thông qua việc truyền đạt kiến thức khoa học mang tính ứng dụng cao, Herbalife góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên, bác sĩ và cán bộ thể thao, giúp họ có thể áp dụng ngay các nguyên tắc dinh dưỡng hiện đại vào thực tiễn huấn luyện.

Nhờ đó, các vận động viên được thiết kế chế độ dinh dưỡng phù hợp với thể trạng, cường độ tập luyện và giai đoạn thi đấu, giúp tăng sức bền, tối ưu hiệu suất thi đấu, rút ngắn thời gian phục hồi sau chấn thương, đồng thời giảm nguy cơ sai lệch dinh dưỡng, mất sức hoặc quá tải thể lực.

Hơn cả một nhà tài trợ, Herbalife khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng thể thao Việt Nam trên nền tảng khoa học và sự thấu hiểu từng vận động viên. Mục tiêu của Herbalife không chỉ là hỗ trợ các thành tích trước mắt tại SEA Games hay Olympic, mà còn là đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, nơi mỗi vận động viên Việt Nam được chăm sóc toàn diện về dinh dưỡng, thể lực và tinh thần, sẵn sàng vươn tầm quốc tế và khẳng định vị thế mới của thể thao nước nhà trên đấu trường thế giới.