Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt, hàng loạt cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh trên khắp cả nước đã tổ chức tập dượt, chuẩn bị chu đáo, kỹ càng để có lễ khai giảng trang trọng, ý nghĩa.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, Sở GD-ĐT TP HCM đã yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện, bố trí không gian tổ chức, trang thiết bị để phát sóng trực tiếp chương trình lễ khai giảng quốc gia, phối hợp với các đơn vị viễn thông – truyền hình địa phương để đảm bảo tín hiệu ổn định, hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. Bố trí trang thiết bị nghe nhìn (Led, tivi) đảm bảo đủ cho toàn trường tham dự và theo dõi chương trình lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đặc biệt, các hoạt động theo kế hoạch của nhà tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ hoặc tổ chức sau 9 giờ 30 phút. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, tất cả đại biểu, các thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD-ĐT tổ chức. Trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...

Là năm học có nhiều đổi mới quan trọng, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết ngành giáo dục TP HCM xác định rõ vai trò tiên phong trong việc thực hiện các đề án, chương trình đột phá trong lĩnh vực giáo dục không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế trong công cuộc đổi mới toàn diện GD-ĐT. Đòi hỏi phải hành động quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của TP.

"Ngành GD-ĐT TP tập trung triển khai các đề án mang tính đột phá như chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, phát triển mô hình trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế nhằm góp phần trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế theo tinh thần đổi mới, lấy người học làm trung tâm, đồng thời đảm bảo tính thực tiễn và khả năng nhân rộng"- lãnh đạo ngành GD-ĐT TP HCM nhấn mạnh.