Huy động quân đội, công an khắc phục các điểm trường để khai giảng năm học mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 156 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung khắc phục cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện khai giảng năm học mới cho học sinh.

Một trường học ở Nghệ An hư hại nặng sau mưa lũ. Ảnh: Đức Tâm

Công điện nêu rõ, qua nắm tình hình, công tác khắc phục cơ sở giáo dục ở một số địa phương do thiên tai, nhất là ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An vẫn chưa hoàn thành trong khi thời điểm tổ chức khai giảng năm học mới đã cận kề.

Do đó, để bảo đảm tổ chức khai giảng năm học mới cho học sinh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát cụ thể công tác khắc phục các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão số 5 và các đợt thiên tai vừa qua trên địa bàn.

Tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, lực lượng (nhất là lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên) để đẩy nhanh tiến độ, thần tốc hơn nữa nhằm sửa chữa, khắc phục xong tất cả các trường, điểm trường bị tốc mái, hư hại, không bảo đảm an toàn, sửa chữa bàn ghế, bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các công việc cần được đẩy nhanh để bảo đảm an toàn, đủ điều kiện tổ chức khai giảng và điều kiện học tập cơ bản cho học sinh, không được để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Đối với các trường, điểm trường bị sập đổ, hư hỏng nặng chưa khôi phục xong hoặc không bảo đảm an toàn phải có phương án bố trí địa điểm khai giảng, học tập tạm thời cho học sinh. Các công việc này cần hoàn thành và báo cáo Thủ tướng trong ngày 4-9.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai.

Cùng với đó, có phương án chủ động, kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai theo đề nghị của địa phương để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay đầu năm học mới.

Đối với Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Bộ Công an, Thủ tướng giao tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng hỗ trợ xử lý vệ sinh trường lớp, sửa chữa cơ sở giáo dục theo đề nghị của địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long được Thủ tướng giao trực tiếp tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện công điện này.