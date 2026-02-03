HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Cá Ông bằng đồng đỏ nặng đến 50 tấn đã an vị tại Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Tượng cá Ông bằng đồng đỏ cao 8,8 m, nặng gần 50 tấn với tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng vừa hoàn thành tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu

Ngày 3-2, sau thời gian thi công, biểu tượng cá voi (cá Ông) bằng đồng đỏ cao 8,8 m, nặng gần 50 tấn, kết hợp hệ thống phun nước và chiếu sáng nghệ thuật vừa hoàn thành, trở thành điểm nhấn mới trên trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu (TPHCM).

Công trình được lắp đặt tại quảng trường Cột cờ, khu vực giao đường Hoàng Hoa Thám. Tượng cá Ông được đúc bằng đồng đỏ dày 20 mm, đặt trên bệ đá giữa hồ nước, xung quanh bố trí hệ thống vòi phun và chiếu sáng nghệ thuật.

Tượng cá Ông bằng đồng nặng gần 50 tấn trở thành điểm nhấn mới ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

Tượng cá Ông đã được lắp đặt hoàn thiện tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu

Ngoài tượng chính, công trình còn gồm các hạng mục phụ trợ như cải tạo cột cờ, ốp lát sân nền, bia đá giới thiệu lễ hội Thần Thắng Tam, bể nước, vòi phun và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật.

Quá trình chế tác tượng được thực hiện tại Ninh Bình, bắt đầu từ khâu tạo mẫu bằng đất theo tỉ lệ thật, sau đó làm khuôn composite để đúc đồng. Khung xương bên trong sử dụng inox nhằm tăng khả năng chịu lực, chống ăn mòn trong môi trường biển.

Do kích thước lớn, tượng được chia thành nhiều khối để gia công, rồi vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng vào Vũng Tàu lắp đặt.

Tượng cá Ông bằng đồng nặng gần 50 tấn trở thành điểm nhấn mới ở Vũng Tàu - Ảnh 2.

Công trình nặng 50 tấn được chia thành nhiều khối để gia công

Trong tín ngưỡng dân gian vùng biển, cá Ông được xem là vị thần hộ mệnh, che chở ngư dân trước sóng gió, bão tố. Khi cá voi dạt vào bờ, ngư dân thường tổ chức chôn cất, thờ phụng để bày tỏ lòng kính ngưỡng.

Biểu tượng cá Ông không chỉ góp phần tôn vinh tín ngưỡng dân gian gắn bó lâu đời với ngư dân Vũng Tàu mà còn làm phong phú thêm không gian văn hóa – du lịch ven biển, trong bối cảnh địa phương vừa được vinh danh là "Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á".

môi trường biển TPHCM Bãi Sau cá ông Vũng Tàu tượng cá Ông bằng đồng
