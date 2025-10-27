HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Xây biểu tượng cá Ông cao 8 m bằng đồng ngay trung tâm Vũng Tàu

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Công trình "biểu tượng cá Ông" cao khoảng 8 m, được đúc bằng đồng đỏ dày 20 mm trên trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP HCM đang được thi công

Ngày 27-10, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu (TP HCM) đang triển khai xây dựng gói thầu thi công xây lắp công trình biểu tưởng cá Ông (gói thầu số 13) thuộc công trình Chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

Đây là gói thầu được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây phê duyệt hồi tháng 5-2025. Gói thầu có tổng vốn hơn 50 tỉ đồng, trong đó phần xây dựng chiếm hơn 40 tỉ đồng.

Xây biểu tượng cá Ông cao 8m bằng đồng ngay trung tâm Vũng Tàu - Ảnh 1.

Công trình biểu tượng cá Ông cao 8 m được xây dựng ngay khu vực cột cờ Bãi Sau, phường Vũng Tàu

Biểu tượng cá Ông được đặt tại khu vực cột cờ hiện hữu, cao khoảng 8 m, đúc bằng đồng đỏ dày 20 mm, liên kết với bộ khung inox, thời gian sử dụng theo thiết kế của công trình lên tới 100 năm.

Ngoài tượng chính, công trình còn gồm các hạng mục phụ trợ như cải tạo cột cờ, ốp lát sân nền, bia đá giới thiệu lễ hội Thần Thắng Tam, bể nước, vòi phun và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật.

Biểu tượng cá Ông được xem là điểm nhấn quan trọng, tôn vinh tín ngưỡng dân gian gắn bó lâu đời với ngư dân vùng biển Vũng Tàu, đồng thời góp phần làm phong phú không gian văn hóa - du lịch ven biển.

Trước đó, Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân và công trình điểm nhấn tháp Tam Thắng tại quảng trường đã hoàn thành và đưa vào vận hành phục vụ người dân, du khách.

Để hoàn thiện toàn bộ tổng thể khu vực Bãi Sau, địa phương cũng đang triển khai xây dựng giai đoạn tiếp theo của Quảng trường Thùy Vân và xây dựng biểu tượng cá Ông.


