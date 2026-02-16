Cá Ông dạt vào Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM) vào trưa 29 Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cá Ông dạt vào Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM) vào trưa 29 Tết

Ngọc Giang

(NLĐO)- Cá Ông dạt vào Bãi Sau trong tình trạng suy kiệt và chết sau nỗ lực cứu hộ. Ngư dân Vũng Tàu làm lễ an táng theo phong tục biển truyền thống.


Khoảng 11 giờ ngày 16-2 (29 Tết), tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM), lực lượng cứu hộ bờ biển của Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên phát hiện cá thể cá Ông (cá voi) dạt vào gần bờ trong tình trạng suy kiệt.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc tuần tra bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, nhân viên cứu hộ nhận thấy cá Ông nổi sát mép nước, bơi yếu và có dấu hiệu đuối sức. 

Cá thể nghi cá Ông dạt vào Bãi Sau, ngư dân làm lễ an táng theo phong tục - Ảnh 1.

Cá Ông được phát hiện dạt vào bờ vào sáng 16-2

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp cùng người dân tìm cách dìu, đưa cá ra vùng nước sâu hơn với hy vọng cá có thể tự bơi trở lại biển. 

Tuy nhiên, do tình trạng quá yếu, cá thể này đã chết không lâu sau đó. Sự việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách có mặt tại Bãi Sau. 

Nhận được tin báo, chính quyền phường Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, đồng thời hướng dẫn các bước xử lý theo quy định.

Theo tập tục của cư dân vùng biển, cá Ông được xem là vị thần bảo hộ ngư dân mỗi khi ra khơi. Khi cá ông dạt vào bờ chết, ngư dân gọi là "ông luỵ" và tổ chức mai táng theo nghi thức truyền thống.

Cá thể nghi cá Ông dạt vào Bãi Sau, ngư dân làm lễ an táng theo phong tục - Ảnh 2.

Sau nỗ lực đưa cá trở lại biển, cá Ông được phát hiện dạt vào bờ chết

Việc an táng cá Ông từ lâu đã trở thành nét văn hóa tâm linh đặc trưng của ngư dân, thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với loài cá được tin rằng nhiều lần cứu giúp tàu thuyền gặp nạn giữa biển khơi.

Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Tàu cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể nghi cá Ông sẽ được bàn giao cho Đình Thắng Tam để tổ chức theo nghi lễ truyền thống.

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng 2 bộ xương cá Ông được xác lập kỷ lục Việt Nam

Chiêm ngưỡng 2 bộ xương cá Ông được xác lập kỷ lục Việt Nam

(NLĐO) - Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam đối với 2 bộ xương cá Ông (cá voi) được phục dựng, bảo tồn tại Di tích Lăng Tân, huyện đảo Lý Sơn.

Bình Thuận: Một “cá Ông” khổng lồ lụy bờ

(NLĐO) - Sáng nay (30-5), lãnh đạo UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết ngư dân địa phương vừa đưa một xác “cá Ông” khổng lồ chết trên biển Mũi Né vào bờ chôn cất theo nghi thức địa phương

Ngư dân mai táng trang trọng Cá Ông lụy bờ

(NLĐO) - Ngư dân đã tổ chức lễ mai táng trang trọng theo phong tục truyền thống cho một con cá voi (tín ngưỡng người dân vùng biển gọi là Ông Nam Hải) lụy bờ.

cá voi cơ quan chức năng lực lượng cứu hộ cá ông cá Ông dạt bờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo