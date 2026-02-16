Cá Ông dạt vào Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM) vào trưa 29 Tết





Khoảng 11 giờ ngày 16-2 (29 Tết), tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM), lực lượng cứu hộ bờ biển của Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên phát hiện cá thể cá Ông (cá voi) dạt vào gần bờ trong tình trạng suy kiệt.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc tuần tra bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, nhân viên cứu hộ nhận thấy cá Ông nổi sát mép nước, bơi yếu và có dấu hiệu đuối sức.

Cá Ông được phát hiện dạt vào bờ vào sáng 16-2

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp cùng người dân tìm cách dìu, đưa cá ra vùng nước sâu hơn với hy vọng cá có thể tự bơi trở lại biển.

Tuy nhiên, do tình trạng quá yếu, cá thể này đã chết không lâu sau đó. Sự việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách có mặt tại Bãi Sau.

Nhận được tin báo, chính quyền phường Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, đồng thời hướng dẫn các bước xử lý theo quy định.

Theo tập tục của cư dân vùng biển, cá Ông được xem là vị thần bảo hộ ngư dân mỗi khi ra khơi. Khi cá ông dạt vào bờ chết, ngư dân gọi là "ông luỵ" và tổ chức mai táng theo nghi thức truyền thống.

Sau nỗ lực đưa cá trở lại biển, cá Ông được phát hiện dạt vào bờ chết

Việc an táng cá Ông từ lâu đã trở thành nét văn hóa tâm linh đặc trưng của ngư dân, thể hiện sự thành kính, biết ơn đối với loài cá được tin rằng nhiều lần cứu giúp tàu thuyền gặp nạn giữa biển khơi.



Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vũng Tàu cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể nghi cá Ông sẽ được bàn giao cho Đình Thắng Tam để tổ chức theo nghi lễ truyền thống.

