Cà phê Cầu Đất: Sự kết tinh từ đất lành

Có lịch sử hơn 100 năm với cây cà phê, Cầu Đất vùng đất ươm thương hiệu cà phê đến thị trường trong và ngoài nước không chỉ bằng tên tuổi mà bằng chính chất lượng đến trong từng giọt chậm.

Thưởng thức ly cà phê kết tinh từ vùng đất khí hậu lạnh

Không như thổ nhưỡng các vùng Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc..., Cầu Đất mang đặc trưng cái lạnh của tiểu Paris. Vì vậy, dù cùng tỉnh thành nhưng hành trình dưỡng chất từ đất nuôi chín hạt cà phê Cầu Đất lâu hơn, chậm hơn và cho hương vị đặc trưng khó phai. Từ đó làm nên tên tuổi cà phê Cầu Đất trong giới mộ điệu cà phê. Dù đây không phải là thủ phủ cà phê rộng lớn.

Yellow Bourbon chín vàng trong nắng

Cà phê Arabica Cầu Đất nhiều giống nhưng trọng điểm kinh tế là Yellow Bourbon - giống cà vàng chín mẩy hạt và chất lượng mang dấu ấn vùng đất.

Với đặc điểm độ cao hơn 1500 m, không khí lạnh quanh năm, sương trắng bao phủ nhiều hơn giọt nắng, cà phê Cầu Đất có hành trình sinh trưởng muộn, trái chín chậm hơn các vùng khác.

Chính nhờ yếu tố này mà trái cà có quá trình hấp thụ chậm nhưng sâu. Dưỡng chất đất bazan giàu khoáng sản phẩm thu hoạch chất lượng cao cho ly cà phê dày vị hơn so với cà phê Yellow Bourbon vùng khác.

Thu hoạch cà phê

Nhấp ly cà phê Yellow Bourbon của Cầu Đất là thưởng thức đủ ba note hương như một loại nước hoa sang trọng. Hương đầu cam chanh thanh mát, hương giữa ngọt mật ong, caramel đọng hương cuối hoa thơm mát. Nhưng cái làm nên thương hiệu của Yellow Bourbon Cầu đất chính là vị.

Chạm vào đầu lưỡi là cảm giác chua nhẹ thanh tao, rồi vị chua loang đi để lại vị hậu ngọt không gắt, khi giọt cà phê chạm đến cổ họng người dùng chỉ còn cảm giác đầy đặn tròn trịa nhưng thưởng thức tinh túy của xứ sương mù.

Sơ chế Yellow Bourbon

Yellow Bourbon mang trong mình tình yêu Cầu Đất và kể lại bằng những giọt cà phê đánh thức mọi giác quan. Yellow Bourbon không chỉ là loại cây kinh tế nó biết kể chuyện về một vùng đất qua bao thăng trầm vẫn giữ lại cây cà phê giữa phố núi.

Hạt vàng đã ủ rang chờ ra ly cà phê đậm vị