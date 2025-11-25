Cà phê có thể là “thần dược” bảo vệ thứ quan trọng này

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cureus Journal of Medical Science, các tác giả từ NEMA Research (Mỹ) đã đi tìm hiểu lý do vì sao một số cuộc khảo sát cho thấy người thường xuyên uống cà phê có tỉ lệ mắc các vấn đề về não và hệ thần kinh thấp hơn đáng kể.

Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu từ 109 thử nghiệm lâm sàng, tiền lâm sàng, khảo sát và phân tích liên quan đến cà phê và thói quen uống cà phê.

Cà phê có thể là "thần dược" cho hệ thần kinh để chống lại các tác động của lão hóa và cuộc sống căng thẳng - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Đầu tiên, các khảo sát quy mô lớn trên các nhóm dân số cho thấy thói quen uống cà phê dường như giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh như Parkinson, Alzheimer và các dạng mất trí nhớ khác, đột quỵ, bệnh đa xơ cứng.

Caffeine và một số chất chuyển hóa purin trong cà phê dường như đóng vai trò chính, mặc dù vai trò chính xác của từng loại trong việc duy trình tính dẻo thần kinh, sự phát triển khớp thần kinh và tín hiệu thần kinh vẫn chưa được khám phá đầy đủ.

Caffeine ảnh hưởng đến nhiều hệ thống thụ thể, bao gồm thụ thể adenosine, phosphodiesterase và axit gamma-aminobutyric (GABA), những thứ có thể đem lại tác động hiệp đồng có lợi cho não bộ và các phần khác của hệ thần kinh.

Một số bằng chứng từ thử nghiệm động vật cho thấy caffeine cũng tác động tích cực lên hồi hải mã, vùng não hỗ trợ khả năng học tập, trí nhớ, định hướng... Bệnh Alzheimer được cho là liên quan đến sự suy giảm hoạt động của vùng não này.

Một số thử nghiệm đã báo cáo sự cải thiện về khả năng cảnh giác, thời gian phản ứng, độ chính xác của trí nhớ, hiệu quả thần kinh và sự tỉnh táo chủ quan sau khi tiêu thụ cà phê, chiết xuất quả cà phê, hoặc kết hợp các thành phần cà phê với thực phẩm bổ sung thảo dược.

Tác động "hiệp đồng" của caffeine và các hợp chất polyphenol trong thức uống này có thể đóng vai trò chính.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra những lợi ích như giảm mệt mỏi, cải thiện tâm trạng và tăng cường cảm xúc tích cực sau khi thường xuyên sử dụng cà phê hoặc chiết xuất quả cà phê, cho thấy thức uống này còn là "thần dược" cho tâm lý. Tác động này là do các polyphenol giúp cải thiện lưu lượng máu não.

Mặc dù vậy, bạn nên uống với lượng vừa phải bởi "quá liều" cà phê có thể làm tăng cảm giác hồi hộp, căng thẳng.

Nhìn chung, các bằng chứng cho thấy cà phê có thể là một loại thực phẩm bổ sung hữu hiệu, an toàn, dễ tiếp cận để bảo vệ sức khỏe thần kinh trong bối cảnh xã hội có nhiều căng thẳng, dân số bị già hóa... mặc dù hiệu quả còn thiếu nhất quán bởi có quá nhiều cách pha và sử dụng cà phê.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế thường khuyến nghị rằng để nhận được lợi ích tốt nhất từ cà phê, bạn nên hạn chế lượng đường, kem, sữa béo... khi pha chế.