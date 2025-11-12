HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần do vấn đề này, hãy uống 1 ly cà phê

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ, Úc và Canada đã "đảo ngược" một quan niệm sai lầm về cà phê.

Viết trên tạp chí y học Journal of the American Medical Association (JAMA), nhóm nghiên cứu từ Đại học California ở San Francisco (Mỹ), Đại học Adelaide (Úc) và Đại học Toronto (Canada) đã chỉ ra thêm một tác dụng sức khỏe đáng ngạc nhiên của cà phê.

Nguy cơ đột quỵ gấp 5 do vấn đề này, hãy uống 1 ly cà phê - Ảnh 1.

Cà phê có thể giúp ngăn ngừa tái phát một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Nghiên cứu có sự tham gia của 200 bệnh nhân từ 21 tuổi trở lên bị rung nhĩ dai dẳng hoặc rung nhĩ và có tiền sử rung nhĩ, sống tại Úc, Canada và Mỹ.

Họ đều đã trải qua quá trình chuyển nhịp điện thành công, là một thủ thuật dùng để điều trị chứng rung nhĩ.

Xem xét thói quen uống cà phê mỗi ngày của các bệnh nhân này, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người uống ít nhất 1 ly cà phê mỗi ngày giảm được tới 39% nguy cơ tái phát trong thời gian theo dõi.

Đây là một phát hiện gây bất ngờ cho nhiều người. Được biết đến là gây tăng nhẹ nhịp tim tạm thời sau khi thưởng thức, nhiều bệnh nhân rung nhĩ tránh xa cà phê hoặc được khuyên phải làm như vậy.

Tuy nhiên nghiên cứu mới này chỉ ra điều ngược lại.

Theo News Medical, các cơ chế tiềm năng bao gồm khả năng ức chế thụ thể adenosine - làm thay đổi các con đường điện học trong tim theo cách có lợi - tác dụng chống viêm và khả năng thúc đẩy hoạt động thể chất.

Phát hiện này rất thú vị và có thể cứu sống nhiều người. Bởi lẽ, rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim phổ biến nhất và có thể làm tăng cao nguy cơ xảy ra các cơn đột quỵ hay tình trạng suy tim.  Theo Hiệp hội Đột quỵ Anh, rung nhĩ có thể khiến nguy cơ đột quỵ tăng cao gấp 5 lần.

Cách tăng tuổi thọ nhờ cà phê, trà và nước

Cách tăng tuổi thọ nhờ cà phê, trà và nước

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy tiêu thụ đồng thời nước lọc, cà phê và trà trong ngày đủ lượng và đúng tỉ lệ sẽ mang lại lợi ích lớn về tuổi thọ.

Bất ngờ mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe của gan

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mexico đã phân tích các dữ liệu dịch tễ, lâm sàng và thực nghiệm để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe gan.

Giống cà phê lâu đời nhất Việt Nam chứa 3 “thần dược” chống tiểu đường

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Beverage Plant Research có thể giải thích lý do vì sao uống cà phê giúp giảm nguy cơ tiểu đường.

