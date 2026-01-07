Ngày 7-1, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), thông tin, năm 2025 xuất khẩu cà phê chính thức đạt mốc 9 tỉ USD, với sản lượng 1,59 triệu tấn cà phê, tăng gần 59% về giá trị và hơn 18% về sản lượng so với năm 2024.

Riêng Robusta, mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu được 1,3 triệu tấn, kim ngạch 6,65 tỉ USD, tăng gần 18% về lượng và tăng gần 58% về giá trị so với năm 2024.

Riêng tháng 12-2025, Việt Nam xuất khẩu lên đến gần 183.000 tấn cà phê, kim ngạch 948 triệu USD.

Lý giải về kết quả "thần kỳ" này, Chủ tịch VICOFA chỉ ra 2 yếu tố chính là giá tăng và sản lượng tăng.

Sản lượng tăng do 2 năm gần đây giá cao, nông dân có vốn để đầu tư, tăng năng suất và những vườn cây tái canh giống chất lượng cao đang ở giai đoạn đỉnh về sản lượng.

Yếu tố quan trọng nhất là giá cà phê thế giới tăng nên cà phê Việt Nam hưởng lợi.

Giá cà phê tăng mạnh trong năm qua do biến đổi khí hậu và các dự báo về biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Ví dụ, như lũ lụt ở Indonesia hoặc dự kiến khô hạn ở Brazil đều tác động đến thị trường cà phê.

Nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới tăng cao do dân số toàn cầu tăng trong khi tồn kho những vụ cũ rất thấp. "Những yếu tố này vẫn còn duy trì đến hiện tại nên giá cà phê vụ này vẫn ở mức tốt" – ông Nguyễn Nam Hải nhận định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cách đây 3 năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam chỉ xoay quanh ngưỡng 3 tỉ USD và các mục tiêu đưa ra với ngành cà phê là 5-6 tỉ USD đến năm 2030.

Điều này cho thấy ngành cà phê đã vươn lên thần kỳ như thế nào trong những năm qua khi tăng vọt qua từng năm ở các mốc 4,24 tỉ USD năm 2023; 5,48 tỉ USD năm 2024 và 9 tỉ USD năm 2025.