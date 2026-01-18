Ca sĩ Anh Tú xúc động với ca khúc chào mừng Đại hội Đảng XIV

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Anh Tú xúc động với ca khúc chào mừng Đại hội Đảng XIV

Yến Anh

(NLĐO)- Sau loạt ca khúc hòa vào niềm vui của Đại lễ A50 - A80, ca sĩ Anh Tú vừa giới thiệu ca khúc "Thưa Đảng" chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc XIV.

Trong nghệ thuật chính luận "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" do Tạp chí Cộng Sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng một số đơn vị tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, ca sĩ Anh Tú lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng ca khúc do anh sáng tác mang tên "Thưa Đảng".

Ca sĩ Anh Tú gây xúc động với ca khúc "Thưa Đảng" chào mừng Đại hội Đảng XIV - Ảnh 1.

Ca sĩ Anh Tú xúc động với ca khúc "Thưa Đảng" chào mừng Đại hội Đảng XIV

Nam ca sĩ chia sẻ, được đứng trên sân khấu chính luận, giữa bối cảnh lịch sử và chính trị đặc biệt, với anh, đó chính là vinh dự và cũng là sự cống hiến của người nghệ sĩ đối với Tổ quốc. Anh Tú ý thức rõ trách nhiệm của mình khi âm nhạc không chỉ để trình diễn trên sân khấu, mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước.

""Mãi mãi niềm tin theo Đảng" cũng chính là tinh thần mà Anh Tú gửi gắm qua "Thưa Đảng" - một tiếng nói chân thành và đầy hoài bão của người nghệ sĩ trẻ trước lịch sử, trước hiện tại và trước tương lai của đất nước" - ca sĩ Anh Tú bày tỏ.

Ca sĩ Anh Tú gây xúc động với ca khúc "Thưa Đảng" chào mừng Đại hội Đảng XIV - Ảnh 2.

Ca sĩ Anh Tú trình diễn bài hát "Thưa Đảng" tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nam ca sĩ nói thêm mỗi nghệ sĩ có một con đường nghệ thuật riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước. Theo anh, khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững, càng có ý nghĩa và giá trị.

Anh Tú sáng tác ca khúc "Thưa Đảng" từ đề nghị của Giám đốc âm nhạc chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Đảng"- nhạc sĩ, Trung tá Lê Anh Thủy. Dành thời gian tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử Đảng, nam ca sĩ ngập tràn cảm xúc và viết ca khúc trên một chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội.

Với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn, "Thưa Đảng" được mở đầu bằng mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng.

Ca sĩ Anh Tú gây xúc động với ca khúc "Thưa Đảng" chào mừng Đại hội Đảng XIV - Ảnh 3.

Ca sĩ Anh Tú

Những câu hát giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu lịch sử, gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng sự hiên ngang, anh dũng hi sinh và kiên cường bất khuất của nhiều thế hệ đi trước.

Phần điệp khúc là sự khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thông điệp đoàn kết, đại đoàn kết được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và với niềm tin chung.

Ca sĩ Anh Tú, sinh năm 1992, là Á quân "The Voice" 2017, Quán quân "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 (2023), nổi tiếng với danh xưng "Voi Bản Đôn" trong "Ca sĩ mặt nạ". Nam ca sĩ được yêu thích với giọng hát nội lực, cảm xúc cùng phong cách biểu diễn tinh tế, đa tài và hình ảnh điển trai, ấm áp.

Nam ca sĩ bày tỏ anh không đặt ra những lời hứa lớn lao trên bước đường làm nghề sắp tới. Thay vào đó, anh chọn cách sống tử tế, lành mạnh và làm nghề nghiêm túc.

Tin liên quan

Anh Tú "Voi Bản Đôn" và loạt sao hát mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng

Anh Tú "Voi Bản Đôn" và loạt sao hát mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng

(NLĐO)- Những ca khúc nổi tiếng về thành phố Cảng sẽ vang lên trong Lễ kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng.

đại hội đảng Đảng ca sĩ Anh Tú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo