Ca sĩ Anh Tú xúc động với ca khúc chào mừng Đại hội Đảng XIV

Trong nghệ thuật chính luận "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" do Tạp chí Cộng Sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng một số đơn vị tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, ca sĩ Anh Tú lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng ca khúc do anh sáng tác mang tên "Thưa Đảng".

Ca sĩ Anh Tú xúc động với ca khúc "Thưa Đảng" chào mừng Đại hội Đảng XIV

Nam ca sĩ chia sẻ, được đứng trên sân khấu chính luận, giữa bối cảnh lịch sử và chính trị đặc biệt, với anh, đó chính là vinh dự và cũng là sự cống hiến của người nghệ sĩ đối với Tổ quốc. Anh Tú ý thức rõ trách nhiệm của mình khi âm nhạc không chỉ để trình diễn trên sân khấu, mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước.

""Mãi mãi niềm tin theo Đảng" cũng chính là tinh thần mà Anh Tú gửi gắm qua "Thưa Đảng" - một tiếng nói chân thành và đầy hoài bão của người nghệ sĩ trẻ trước lịch sử, trước hiện tại và trước tương lai của đất nước" - ca sĩ Anh Tú bày tỏ.

Ca sĩ Anh Tú trình diễn bài hát "Thưa Đảng" tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nam ca sĩ nói thêm mỗi nghệ sĩ có một con đường nghệ thuật riêng, nhưng điểm chung không thể thiếu chính là lòng yêu nước. Theo anh, khi nghệ thuật được nuôi dưỡng từ niềm tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững, càng có ý nghĩa và giá trị.

Anh Tú sáng tác ca khúc "Thưa Đảng" từ đề nghị của Giám đốc âm nhạc chương trình "Mãi mãi niềm tin theo Đảng"- nhạc sĩ, Trung tá Lê Anh Thủy. Dành thời gian tìm hiểu và nghiên cứu lịch sử Đảng, nam ca sĩ ngập tràn cảm xúc và viết ca khúc trên một chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội.

Với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn, "Thưa Đảng" được mở đầu bằng mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng.



Ca sĩ Anh Tú

Những câu hát giản dị nhưng hàm chứa chiều sâu lịch sử, gợi nhắc rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng sự hiên ngang, anh dũng hi sinh và kiên cường bất khuất của nhiều thế hệ đi trước.

Phần điệp khúc là sự khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thông điệp đoàn kết, đại đoàn kết được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và với niềm tin chung.

Ca sĩ Anh Tú, sinh năm 1992, là Á quân "The Voice" 2017, Quán quân "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 (2023), nổi tiếng với danh xưng "Voi Bản Đôn" trong "Ca sĩ mặt nạ". Nam ca sĩ được yêu thích với giọng hát nội lực, cảm xúc cùng phong cách biểu diễn tinh tế, đa tài và hình ảnh điển trai, ấm áp.

Nam ca sĩ bày tỏ anh không đặt ra những lời hứa lớn lao trên bước đường làm nghề sắp tới. Thay vào đó, anh chọn cách sống tử tế, lành mạnh và làm nghề nghiêm túc.