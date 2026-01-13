Pháo phòng không luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ Đại hội Đảng

Trận địa pháo của Đại đội 28, Trung đoàn 218, Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) - đơn vị pháo phòng không làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thủ đô - được đặt tại một khu vực ngoại thành Hà Nội.

Các chiến sĩ nơi đây đang trong những ngày nhận nhiệm vụ tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội phục vụ Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Bên trong sở chỉ huy dã chiến được đặt ở trong lòng trận địa pháo, chuông các máy điện thoại, điện đàm liên tục vang lên. Dù chỉ một tín hiệu bất thường cũng được radar quét và gửi thông tin về trung tâm.

Từng khẩu pháo, từng khí tài được kiểm tra nghiêm ngặt. Các thao tác của bộ đội được rèn luyện thuần thục, chính xác.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng, các đơn vị pháo phòng không của Quân chủng PKKQ nói chung đã quán triệt sâu sắc mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến 24/24 giờ. Mọi phương án tác chiến được rà soát kỹ lưỡng. Các kíp chiến đấu luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm phát hiện sớm, xử trí nhanh, chính xác mọi tình huống trên không.

Trên các trận địa thường xuyên, đón lõng, cán bộ, chiến sĩ pháo phòng không luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn về thời tiết và điều kiện sinh hoạt, tăng cường luyện tập, làm chủ khí tài, giữ vững thông tin liên lạc, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong thế trận phòng không khu vực.

Tại buổi tập chiều 11-1, ngay khi tiếng còi của chỉ huy vang lên dồn dập, xé tan bầu không khí tĩnh lặng, toàn trận địa như một cỗ máy khổng lồ được kích hoạt tức thì, chuyển mình vào trạng thái chiến đấu cao độ. Những bước chân rầm rập của các chiến sĩ tạo nên một thứ âm thanh đầy uy lực. Họ lao vút về phía các mâm pháo với sự nhanh nhẹn và chính xác đến kinh ngạc.

Không có một động tác thừa, mỗi người một vị trí theo sơ đồ tác chiến đã quen thuộc.

Pháo thủ số 1 và số 2 nhanh tay tháo bạt, bật càng pháo trong khi các chiến sĩ khác phối hợp nhịp nhàng, khuân vác những hòm đạn nặng trịch từ xe công trình đổ xuống trận địa rồi nhanh chóng lắp vào khay.

Dưới cái nắng chiều đang nhạt dần, những khuôn mặt trẻ măng bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Các chiến sĩ tập trung cao độ, thoăn thoắt leo lên bệ pháo, xoay vô lăng hiệu chỉnh tầm hướng với đôi tay gân guốc. Tất cả tạo nên một khung cảnh hừng hực khí thế ngay từ giây phút đầu nhập cuộc.

Trong ảnh là một chiến sĩ có nhiệm vụ sử dụng máy đo xa quang học để tìm kiếm và xác định các vị trí của mục tiêu trên thao trường. Thiết bị này còn được dùng theo dõi điểm nổ của đạn pháo thực tế so với mục tiêu để cung cấp số liệu hiệu chỉnh, giúp các khẩu đội pháo bắn trúng đích ở những loạt đạn tiếp theo. Hành động này là một phần trong quá trình chiếm lĩnh và lập đài quan sát. Những số liệu thu thập được sẽ được truyền về sở chỉ huy.

Pháo được các chiến sĩ sử dụng ở đây là pháo phòng không 37mm-2N tầm thấp, sử dụng hai nòng cỡ 37mm, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao và cự ly gần. Vũ khí này đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều thập kỷ và chứng minh hiệu quả cao trong thực tiễn chiến đấu.

Pháo 37mm-2N có hỏa lực mạnh, mật độ đạn cao, dễ tạo vùng sát thương dày, cơ động tương đối tốt, triển khai nhanh. 37mm-2N phù hợp với nhiều điều kiện địa hình, thời tiết, đồng thời chi phí khai thác thấp hơn so với vũ khí công nghệ cao.

Trong thế trận phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, pháo 37mm-2N thường phối hợp với radar cảnh giới, khí tài quang học và các loại tên lửa phòng không, góp phần đánh chặn hiệu quả các phương tiện tiến công đường không hiện đại.

Ngoài ra, pháo phòng không tầm thấp 37mm-2N là một trong những lực lượng hỏa lực quan trọng của phòng không lục quân và phòng không nhân dân, đặc biệt hiệu quả trong bảo vệ mục tiêu trước các mối đe dọa đường không tầm thấp, phòng không khu vực, bảo vệ mục tiêu cố định, đối phó UAV và các mục tiêu bay chậm, bay thấp vốn ngày càng phổ biến hiện nay.

"Sai một ly, đi một dặm" là câu khẩu hiệu nằm lòng của lính pháo binh. Mỗi góc tà, góc tầm đều được tính toán kỹ lưỡng dựa trên các yếu tố khí tượng và cự ly mục tiêu để đảm bảo phát đạn đầu tiên luôn trúng đích.

Lực lượng pháo phòng không lúc này đang sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm đóng góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội 14; khẳng định bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.