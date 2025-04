Ca sĩ Cẩm Ly, Vân Khánh khuấy động không khí sân khấu tối 30-4

Trong tối 30-4, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều hoạt động ca múa hát, thể thao được tổ chức. Đông đảo khán giả theo dõi ở từng sân khấu riêng.

Tại chương trình "Giai điệu quê hương", ca sĩ Cẩm Ly diện áo bà ba duyên dáng, thể hiện các ca khúc, trong đó có "Thím hai lúa" (Sáng tác: Minh Vy), phục vụ khán giả. Cô được đông đảo khán giả ủng hộ.

Ca sĩ Cẩm Ly trình diễn tại chương trình "Giai điệu quê hương"

Cô nhận được sự cổ vũ từ khán giả

Cẩm Ly duyên dáng áo bà ba

Nữ ca sĩ Vân Khánh diện áo dài, trình diễn bài "Thương về xứ Huế" do Minh Kỳ và Hoài Linh sáng tác. Cô cũng có những màn tương tác tích cực với khán giả.

Ca sĩ Vân Khánh

Trước chương trình "Giai điệu quê hương", khán giả được thưởng thức vũ hội khăn rằn đồng diễn ra tại nhiều điểm sân khấu trước trụ sở UBND TP HCM, trên nhiều sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuỗi chương trình văn hóa, thể thao "Sắc màu Thành phố Bác".

Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình là ca khúc chủ đề "Vũ hội khăn rằn - Dáng hình quê hương", do nhạc sĩ Quỳnh Xuân viết lời trên nền điệu Lý bông dừa, được NSƯT Võ Thanh Liêm phối khí và ca sĩ Bích Phượng thể hiện.

"Vũ hội khăn rằn" được đồng diễn tại nhiều nơi

Đông đảo khán giả thưởng thức

Ban Tổ chức mong muốn tạo một hiện tượng văn hóa ấn tượng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Qua từng giai đoạn lịch sử, chiếc khăn rằn đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần kiên cường bất khuất của người dân Phương Nam và đến hôm nay, khăn rằng vẫn hiện diện trong đời sống hiện đại như một niềm tự hào, một biểu tượng văn hóa giàu bản sắc và nhân văn, nối liền quá khứ oai hùng với hiện tại năng động sáng tạo, thân thiện và nghĩa tình.

Phần trình diễn nghệ thuật cộng đồng này là một tác phẩm mang âm sắc dân gian pha nhiều nhịp đập hiện đại như chính hơi thở kiêu hãnh và tình yêu tha thiết của người dân phương Nam với quê hương, đất nước.

Trình diễn 3D mapping

Sau "Vũ hội khăn rằn", tại sân khấu trước trụ sở UBND TP HCM diễn ra biểu diễn 3D mapping của Pháp, Bỉ, Singapore và nhóm sáng tạo Việt Nam.

Chủ đề buổi diễn là "Hành trình 50 năm di sản và tương lai". Song song đó, khán giả được thưởng thức các tiết mục do hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Giao hưởng – Nhạc, Vũ kịch TP HCM phối hợp cùng các ca sĩ thực hiện.

Trong đó, các ca khúc: "Rạng rỡ Việt Nam" do Quang Vinh sáng tác, chuyển soạn Trần Mạnh Hùng được trình diễn bởi NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Viết Danh; "Đất nước trọn niềm vui" do Hoàng Hà sáng tác, chuyển soạn Trần Mạnh Hùng được NSND Tạ Minh Tâm thể hiện…

Tại một sân khấu trình diễn nghệ thuật khác cũng thuộc "Sắc màu Thành phố Bác", nhiều ca sĩ, nhóm múa thể hiện các ca khúc ấn tượng, phục vụ khán giả. Trong đó, ca sĩ Quách Beem hát bài "Khúc khải hoàn" do anh sáng tác, bài "Một vòng Việt Nam" do Đông Thiên Đức sáng tác. Ca sĩ My Phôn hát bài "Chào anh giải phóng quân" do Hoàng Vân sáng tác và bài "Đi giữa trời rực rỡ" do Ngô Lan Hương sáng tác.

Nhiều tiết mục được trình diễn tại sân khấu chương trình nghệ thuật thuộc chuỗi "Sắc màu Thành phố Bác"

Ca sĩ Quách Beem

Chuỗi hoạt động chủ đề "Sắc màu Thành phố Bác" quy tụ hầu hết các đơn vị nghệ thuật gồm: Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc - Vũ kịch Thành phố, Nhà hát ca, múa, nhạc Dân tộc Bông Sen, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố, Trung tâm Dịch vụ TDTT Thành phố, Trung tâm Thể thao Dưới nước Thành phố và hàng ngàn nghệ nhân, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, vũ đoàn, vận động viên, câu lạc bộ võ thuật đang hoạt động nghệ thuật, thể theo trên địa bàn thành phố.