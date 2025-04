Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), trong chuỗi hoạt động chủ đề "Sắc màu thành phố Bác", TP HCM đã đầu tư dàn dựng nhiều tiết mục thể hiện ý nghĩa, tầm vóc thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh thông qua âm nhạc, đặc biệt có sự kết nối với các nghệ sĩ đến từ TP Huế và Cần Thơ.

"Rạng rỡ non sông Việt Nam"

"Rạng rỡ non sông Việt Nam", có hơn 2.000 diễn viên, ca sĩ, diễn viên quần chúng, lực lượng vũ trang, lực lượng công an tham gia tạo nên bức tranh đầy kiêu hãnh của TP HCM trong quá trình xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Chương trình diễn ra ngày 30-4 tại sân khấu lễ kỷ niệm (ngã tư Pasteur - Lê Duẩn, quận 1, TP HCM). Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Đoàn Nghi lễ Bộ Quốc phòng, Đoàn Quân nhạc Bộ Công an tổ chức. Kịch bản, lời bình: nhà thơ Lê Cảnh Nhạc; tổng đạo diễn: NSƯT - nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn; hòa âm, phối khí: Vũ Đức Tân; đạo diễn âm nhạc: NGƯT - Thiếu tướng - nhạc sĩ Đức Trịnh; đạo diễn dàn dựng: Dương Thảo; tổng biên đạo: Tấn Lộc; chỉ huy dàn nhạc: nhạc trưởng Lê Ha My; dẫn chương trình: Minh Hoàng - Phương Thảo.

Chương trình là bản anh hùng ca bất khuất được kể lại bằng âm nhạc với những ca khúc sống mãi theo thời gian, tôn vinh giá trị của người chiến sĩ giải phóng quân, giá trị hy sinh vì độc lập, hòa bình, ấm no của toàn dân. Chính sự hiển hách đó đã tạo nên khí thế hào hùng để quân và dân TP HCM luôn tạo sự đột phá trong lao động, sản xuất, học tập trong công cuộc xây dựng đất nước.

Trong chương trình có phần trình diễn trống hội "Giải phóng miền Nam - Đất nước niềm vui" do lực lượng vũ trang Bộ Công an biểu diễn. Đây là tiết mục thể hiện tinh thần ngày 30-4-1975 - cánh cửa hòa bình, thống nhất đất nước mở ra. Đất nước hát vang khúc khải hoàn của dân tộc anh hùng, chính nghĩa. Ca khúc "Mùa xuân trên TP HCM" được dàn dựng mới, thể hiện tinh thần sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP HCM đã có nhiều sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ, trở thành một thành phố năng động, sáng tạo, hiện đại.

Trong chương trình còn có các ca khúc: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"; liên khúc "Đất nước trọn niềm vui - Nối vòng tay lớn"… với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quốc Hưng, Nhà giáo Ưu tú Mạnh Dung, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Phi Điểu, Lê Thiện, Thùy Liên, Thanh Dậu, Công Ninh, Hạnh Thúy, Lam Tuyền, Tuyết Thu, Quỳnh Hương và các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Phương Mỹ Chi, rapper Double2T, Thùy Trinh, Thanh Nguyên, Cao Công Nghĩa, Trúc Lai, Thành Tâm, Minh Sang, Đăng Quân, Leo Minh Tuấn...

Xe nghi trượng của các khối diễu hành trong ngày tổng hợp luyện thứ 2 chuẩn bị cho đại lễ sáng 30-4. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Giao lưu biểu diễn nghệ thuật

Tại sân khấu Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ, tối 27 và 28-4 lúc 19 giờ 30 phút sẽ diễn ra chương trình giao lưu với đoàn làm phim: "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Tham gia có các diễn viên: Thái Hòa, Cao Minh, Khánh Ly, Hồ Thu Anh, Diễm Hằng, Lamoon, Quang Tuấn… Đây là dịp các diễn viên sẽ kể lại hậu trường tham gia bộ phim đang tạo dấu ấn đối với khán giả yêu thích phim Việt.

Sân khấu Ngô Đức Kế - Nguyễn Huệ tối 30-4 có chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Tây Đô (19 giờ 30 phút) với các tiết mục: "Cung thương hòa điệu", "Hào khí tháng tư", "Hương sắc miền Nam", "Hương sắc Cần Thơ", "Đẹp lắm Cầm Thi Giang" với tiếng hát của các nghệ sĩ: Hồng Thủy, Lê Duy, Phương Anh, Hồng Giang, Linh Sang, Ngân Huyền, Kim Ngân, Hải Linh…

Ở sân khấu nghệ thuật đương đại Nguyễn Huệ (phố đi bộ Nguyễn Huệ) vào tối 30-4 là chương trình giao lưu biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế (19 giờ 30 phút) với các tiết mục đặc sắc: "Nón bài thơ - Tà áo dài xứ Huế", "Về Huế cùng em", "Thần kinh non nước hữu tình", "Thương màu mắt Huế", "Lý chiều chiều - Lý ngựa ô"...