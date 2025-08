Ca sĩ đình đám Thái Lan bị đâm ở trạm xăng

Palitchoke Ayanaputra - ca sĩ đình đám Thái Lan - bị đâm bằng dao

Trang Bangkok Post cho biết vụ tấn công xảy ra ngày 3-8 ở khu vực Hua Mak của quận Bang Kapi, Bangkok – Thái Lan. Cảnh sát địa phương đã được thông báo và ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Họ bắt giữ nghi phạm 21 tuổi.

Palitchoke Ayanaputra được sơ cứu tại hiện trường

Palitchoke Ayanaputra hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật tại Thái Lan

Nạn nhân được xác định là nam ca sĩ nổi tiếng, bị vết thương bằng dao sâu dưới cằm, chảy nhiều máu. Các nhân viên cứu hộ đã sơ cứu trước khi đưa đến Bệnh viện Quốc tế Kasemrad để tiếp tục điều trị.

Nghi phạm đến từ tỉnh Samut Songkhram. Cảnh sát cũng thu giữ tang vật là một con dao dài 20cm, được cho là đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Nghi phạm 21 tuổi khẳng định hành động đâm nam ca sĩ đình đám Thái Lan là tự vệ

Theo cảnh sát, vụ tấn công xảy ra sau cuộc đối đầu giữa hai cá nhân. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận đâm nam ca sĩ nhưng khẳng định hành động của mình chỉ là tự vệ. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Palitchoke Ayanaputra đã nhận nhiều giải thưởng trong quá trình làm nghề

Palitchoke Ayanaputra hay còn gọi là Peck Palit, Peck Palitchoke, sinh năm 1984. Anh hoạt động trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc từ năm 2001 đến nay và đã có 5 album phòng thu gồm: "One Palitchoke", "I'm in Love", "Let's Move", "The Butterfly", "A Little Thing". Ngoài ra, anh còn nhiều album cùng các đĩa đơn khác và đã tổ chức nhiều đêm diễn.

Palitchoke Ayanaputra còn tham gia hát nhạc phim, lồng tiếng trong nhiều phim: "Harry Poter", "Peter Pan 2", "Happy Feet"… Anh nhận được vô số giải thưởng cũng như đề cử ở lĩnh vực âm nhạc.