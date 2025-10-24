Ca sĩ Đức Phúc tham gia đấu giá cá tầm lớn nhất Lai Châu, bất ngờ kết quả

Ngày 24-10, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, thuộc khuôn khổ chương trình Tổng kết 5 năm Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025.



Ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton, là người trúng đấu giá con cá tầm lớn nhất Lai Châu

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là việc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã hỗ trợ, kết nối để Hợp tác xã Dương Yến - một trong những cơ sở nuôi cá tầm lớn của tỉnh Lai Châu giới thiệu và tiêu thụ thành công cá tầm nặng 50 kg được xem là "kỷ lục" trong các trang trại nuôi cá của địa phương.

Với mức giá khởi điểm 20 triệu đồng, chú cá tầm 15 năm tuổi, nặng 50 kg của Hợp tác xã Dương Yến đã được chào giá công khai.

Hồi hộp phiên đấu giá chú cá tầm lớn nhất Lai Châu

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, tại chương trình, Ca sĩ Đức Phúc tham gia với vai trò người dẫn chương trình buổi đấu giá bày tỏ sẽ là người đầu tiên đưa ra mức giá "mở hàng" là 25 triệu đồng và hy vọng sẽ có nhiều người tham gia đấu giá.



Qua nhiều con số đấu giá được đưa ra, cuối cùng người đấu giá thành công với mức giá là 102 triệu đồng là ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton.

Ông Long bày tỏ: "Rất vui mừng vì là người đấu giá thành công chú cá tầm đặc biệt. Ông gửi lời cảm ơn và trân quý công sức của người nông dân ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng chú cá tầm này trong 15 năm qua".

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Yến, cho biết, toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberia tại Tuần lễ trưng bày Nông sản Việt 2025 sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, trứng cá tầm Beluga có giá hàng triệu đồng/lạng.

Cùng với đó, hợp tác xã cũng dành một số tiền để hỗ trợ các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết đơn vị sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí để vận chuyển chú cá tầm về với chủ nhân của phiên đấu giá ngày hôm nay.

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông sản – thủy sản hàng đầu thế giới. Hiện nay, nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường lớn, yêu cầu cao như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và ủng hộ sản phẩm trong nước.

Chương trình "Tuần lễ Nông sản Việt Nam 2025" được tổ chức với mục tiêu quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu của các vùng miền, đạt tiêu chuẩn chất lượng – an toàn – truy xuất nguồn gốc đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025, sáng ngày 25-10, chương trình livestream giới thiệu nông sản Việt với sự tham gia của NSND Tự Long, MC Mai Phương cùng các nghệ sĩ và KOL lên sóng trực tiếp trên kênh Tiktok Hello Vietnam.

Trong phiên phát sóng, gạo ST25, biểu trưng cho chất lượng và uy tín của nông sản Việt là sản phẩm tâm điểm, được giới thiệu với mức giá ưu đãi, thể hiện nỗ lực đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.