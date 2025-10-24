Ca sĩ Đức Phúc tham gia đấu giá cá tầm lớn nhất Lai Châu, bất ngờ kết quả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ca sĩ Đức Phúc tham gia đấu giá cá tầm lớn nhất Lai Châu, bất ngờ kết quả

Tin, ảnh, video: Lê Thúy

(NLĐO) - Với trọng lượng tới 50 kg và được nuôi dưỡng suốt 15 năm, cá tầm Siberi lớn nhất tại Lai Châu đã được đấu giá thành công với mức giá 102 triệu đồng.

Ngày 24-10, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, thuộc khuôn khổ chương trình Tổng kết 5 năm Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025.

Ca sĩ Đức Phúc cùng tham gia đấu giá cá tầm lớn nhất Lai Châu, bất ngờ kết quả trúng giá - Ảnh 1.

Ca sĩ Đức Phúc cùng tham gia đấu giá cá tầm lớn nhất Lai Châu, bất ngờ kết quả trúng giá - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton, là người trúng đấu giá con cá tầm lớn nhất Lai Châu

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là việc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã hỗ trợ, kết nối để Hợp tác xã Dương Yến - một trong những cơ sở nuôi cá tầm lớn của tỉnh Lai Châu giới thiệu và tiêu thụ thành công cá tầm nặng 50 kg được xem là "kỷ lục" trong các trang trại nuôi cá của địa phương.

Với mức giá khởi điểm 20 triệu đồng, chú cá tầm 15 năm tuổi, nặng 50 kg của Hợp tác xã Dương Yến đã được chào giá công khai.

Hồi hộp phiên đấu giá chú cá tầm lớn nhất Lai Châu

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, tại chương trình, Ca sĩ Đức Phúc tham gia với vai trò người dẫn chương trình buổi đấu giá bày tỏ sẽ là người đầu tiên đưa ra mức giá "mở hàng" là 25 triệu đồng và hy vọng sẽ có nhiều người tham gia đấu giá.

Hồi hộp phiên đấu giá cá tầm lớn nhất Lai Châu

Qua nhiều con số đấu giá được đưa ra, cuối cùng người đấu giá thành công với mức giá là 102 triệu đồng là ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton.

Ông Long bày tỏ: "Rất vui mừng vì là người đấu giá thành công chú cá tầm đặc biệt. Ông gửi lời cảm ơn và trân quý công sức của người nông dân ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng chú cá tầm này trong 15 năm qua".

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Yến, cho biết, toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberia tại Tuần lễ trưng bày Nông sản Việt 2025 sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, trứng cá tầm Beluga có giá hàng triệu đồng/lạng.

Cùng với đó, hợp tác xã cũng dành một số tiền để hỗ trợ các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết đơn vị sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí để vận chuyển chú cá tầm về với chủ nhân của phiên đấu giá ngày hôm nay.

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông sản – thủy sản hàng đầu thế giới. Hiện nay, nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường lớn, yêu cầu cao như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và ủng hộ sản phẩm trong nước.

Chương trình "Tuần lễ Nông sản Việt Nam 2025" được tổ chức với mục tiêu quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản tiêu biểu của các vùng miền, đạt tiêu chuẩn chất lượng – an toàn – truy xuất nguồn gốc đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt 2025, sáng ngày 25-10, chương trình livestream giới thiệu nông sản Việt với sự tham gia của NSND Tự Long, MC Mai Phương cùng các nghệ sĩ và KOL lên sóng trực tiếp trên kênh Tiktok Hello Vietnam.

Trong phiên phát sóng, gạo ST25, biểu trưng cho chất lượng và uy tín của nông sản Việt là sản phẩm tâm điểm, được giới thiệu với mức giá ưu đãi, thể hiện nỗ lực đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tin liên quan

Cá tầm "15 năm tuổi" lớn nhất Việt Nam sắp được chào bán

Cá tầm "15 năm tuổi" lớn nhất Việt Nam sắp được chào bán

(NLĐO) - Với trọng lượng lên tới 50 kg và được nuôi dưỡng suốt 15 năm, cá tầm Siberi lớn nhất tại Việt Nam sắp được chào bán.

Sau heo, chuối, sầu riêng... bầu Đức tiết lộ đang nuôi cá tầm

(NLĐO) – Ngoài chuối, heo, bầu Đức còn nuôi thêm gà, cá tầm và nhiều nông sản khác cùng nhiều sản phẩm chế biến từ heo, gà, cá

Vinhomes của tỉ phú Phạm Nhật Vượng mua lại công ty du lịch Cá tầm

(NLĐO) – Vinhomes vừa công bố hoàn tất thương vụ mua lại Công ty Cá Tầm - doanh nghiệp đang sở hữu một dự án bất động sản.

ca sĩ Đức Phúc cá tầm Bộ Công Thương cá tầm lớn nhất Lai Châu đấu giá cá tầm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo