Ca sĩ Duy Mạnh kiện hãng xe Mercedes - Benz

Ca sĩ Duy Mạnh mới đây đã chia sẻ một bài đăng trên trang cá nhân về việc chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury của anh bất ngờ bốc cháy khi đang đậu tại bãi xe một chung cư ở TP HCM vào tối 15-2-2023, lúc anh đang biểu diễn ở Đà Nẵng. Khi đó, xe đã tắt máy và khóa cửa nên bảo vệ phải cạy nắp capo để dập lửa. Nhờ phản ứng kịp thời, đám cháy được khống chế, không gây thiệt hại lớn. Chiếc xe sau đó được lực lượng chức năng chuyển về bãi tập kết ở TP Thủ Đức và niêm phong.

Gần một tháng sau, công an kết luận xe cháy do chập điện. Công ty bảo hiểm ban đầu đền bù 2,9 tỉ đồng nhưng sau giám định lại, hãng xe đưa kết luận “xe cháy là do loài gặm nhấm vì có phân chuột và rác trong xe, có vết cắn của chuột”.

Ca sĩ Duy Mạnh không đồng tình và đã khởi kiện. Phiên hòa giải tại tòa không thành, do hãng xe vẫn giữ nguyên lập trường nên tòa án ấn định ngày 25-4 để xét xử vụ việc.

Đáng chú ý, ca sĩ Duy Mạnh còn kể lại một số tình tiết trong phiên hòa giải. Theo đó, ca sĩ này hỏi đại diện hãng xe nếu vụ cháy xe lan rộng sang xe khác, thậm chí dẫn đến cháy chung cư thì trách nhiệm hình sự thuộc về hãng hay con chuột.

Lúc này, đại diện hãng tuyên bố: “Con chuột chịu trách nhiệm hình sự”. Ngay lập tức, câu trả lời đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Ngay sau phát ngôn của ca sĩ Duy Mạnh, Mercedes – Benz Việt Nam đã có thông tin đến báo chí, khẳng định câu phát ngôn “con chuột chịu trách nhiệm hình sự” không xuất phát từ hãng. Mercedes – Benz Việt Nam không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đại diện hãng đưa ra nhận định như vậy.

Chiếc xe của ca sĩ Duy Mạnh bị cháy

Ngoài ra, hãng xe này tiếp tục khẳng định nguyên nhân cháy xe của ca sĩ Duy Mạnh là do có sự xâm nhập của loài gặm nhấm, không bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của sản phẩm.

Hãng xe nhấn mạnh nguyên nhân dẫn đến cháy đã được hãng kiểm tra nghiêm túc cùng nhà phân phối, tổ chức có liên quan, trong đó có cả các chuyên gia kỹ thuật trong nước và nước ngoài.

Hãng cũng cho biết trước đây, ca sĩ Duy Mạnh từng rút đơn kiện để nhận khoản bồi thường từ công ty bảo hiểm. Chiếc xe sau đó được phía bảo hiểm thu hồi, sửa chữa phần điện bị hư hỏng và thanh lý lại ra thị trường với giá trị đáng kể.

Đến nay, nam ca sĩ lại tiếp tục kiện yêu cầu hãng xe bồi thường phần chênh lệch còn lại sau khi trừ khoản bồi thường từ bảo hiểm.

Được biết, chiếc Mercedes-Benz S450L được ca sĩ Duy Mạnh mua năm 2020 với giá khoảng 5 tỉ đồng và vụ cháy xảy ra vào năm 2023.