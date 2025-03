Khởi tố nữ tài xế ô tô Mercedes tông 10 phương tiện ở Thủ Đức

Camera ghi lại vụ nữ tài xế xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở TP Thủ Đức, TP HCM

Ngày 18-3, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Thanh Ngọc (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Ngọc tại cơ quan công an.

Theo điều tra,17 giờ 20 ngày 16-3, Ngọc lái ô tô chạy đường Võ Nguyên Giáp, hướng ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai. Khi đến giao lộ đường Võ Nguyên Giáp - Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức) thì gặp đèn đỏ.

Lúc này, Ngọc đạp phanh xe để dừng lại nhưng đã đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao về phía trước tông 10 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Hậu quả, có 4 người bị thương, có 5 xe máy chưa xác định được người điều khiển do sau khi sự việc xảy ra người điều khiển xe đã từ rời khỏi hiện trường.

Riêng chị H.T.T.T (28 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện nhân Gia Định cấp cứu, sau đó đã tử vong.

Ngọc lái ô tô Mercedes tông 10 xe máy.

Qua kiểm tra, nồng độ cồn của bị can Nguyễn Thị Thanh Ngọc là 0.664mg/l khí thở và âm tính với ma tuý.