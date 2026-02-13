HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ca sĩ Giao Linh với ngày cuối năm ấm áp

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Giao Linh vừa có buổi phục vụ bà con gần xa trong chương trình "Mùi khói bếp -Hương vị quê nhà" đầy ấm áp.

Ca sĩ Giao Linh ấm áp tại "Mùi khói bếp - Hương vị quê nhà"

Danh ca Giao Linh với ngày cuối năm ấm áp - Ảnh 1.

Ca sĩ Giao Linh

Tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Mùi khói bếp lần 2 với chủ đề "Hương vị quê nhà", ca sĩ Giao Linh chia sẻ: "Tôi hạnh phúc với hoạt động thiện nguyện mà mình được tham dự. Tôi thường gọi đó là cuộc sống phục vụ thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Chương trình Tiếng hát vì người nghèo của cha Nguyễn Sang đã thực hiện được 20 năm qua, mang lời ca tiếng hát từ Nam ra Bắc. Tôi hạnh phúc lắm".

Siêu phẩm "Vùng lá me bay" (tác giả Nguyễn Văn Đông) gắn liền với giọng hát Giao Linh suốt 56 năm nay và tiếp tục xuất hiện trong những buổi diễn có sự góp mặt của ca sĩ Giao Linh. "Suốt 56 năm qua được rất nhiều khán giả nhiều thế hệ yêu thích nhạc phẩm Vùng lá me bay. Đó là điều may mắn lớn nhất đời tôi. Khi nhớ Tết thì tôi nhớ kỷ niệm đi hát vì người nghèo về vùng quê nghèo, tôi cũng không nhớ đã từng ngồi lên chiếc xe chở heo để đi hát ở các giáo xứ" - ca sĩ Giao Linh chia sẻ.

Danh ca Giao Linh với ngày cuối năm ấm áp - Ảnh 2.

Linh mục - ca sĩ Nguyễn Sáng

Cùng tham gia trong chương trình còn có ca sĩ Họa Mi. Cô chia sẻ: "Tôi được chị Giao Linh rủ đi hát phục vụ cho người nghèo, đồng hành cùng chương trình Tiếng hát vì người nghèo đã được 10 năm (từ 2016 đến nay). Dùng lời ca tiếng hát để phục vụ bà con gần xa. Tôi rất vui".

Ý nghĩa của "Mùi khói bếp - Hương vị quê hương"

Danh ca Giao Linh với ngày cuối năm ấm áp - Ảnh 3.

Một chương trình ấm áp tình người

Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, lòng người lại bảng lảng một nỗi niềm mong mỏi được trở về. Trong tâm thức của mỗi người Việt, Tết không chỉ là hoa mai, hoa đào, bánh chưng mà Tết còn là "Mùi khói bếp". Chương trình do Nhà thờ Vũng Liêm phối hợp với JD Media tổ chức, với mục đích lan tỏa yêu thương.

Ngoài ca sĩ Giao Linh, Họa Mi, chương trình do đạo diễn Jos Dũng thực hiện, còn có sự tham gia của các giọng ca Linh mục - ca sĩ Nguyễn Sang, Nguyễn Thanh, Thùy Hương, Quế Nương, Hernry Ngọc Thạch, Hoàng Sỹ…

Danh ca Giao Linh với ngày cuối năm ấm áp - Ảnh 4.

Danh ca Giao Linh với ngày cuối năm ấm áp - Ảnh 5.

Danh ca Giao Linh với ngày cuối năm ấm áp - Ảnh 7.

Một số tiết mục trong chương trình

Trong chương trình, ban tổ chức cũng trao tặng hơn 100 phần quà Tết (nhu yếu phẩm thiết yếu) cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 xứ đạo: Vũng Liêm, Đức Hòa, Cái Tôm và Quang Phong, với thông điệp "Gói trọn yêu thương, mang Tết về miền xa", "Mùi Khói Bếp" sẽ dừng chân tại mảnh đất Vĩnh Long giàu tình người.

"Chúng tôi tin rằng, một phần quà trao đi đúng lúc, một câu ca ấm áp cất lên sẽ giúp người già bớt cô đơn, giúp người nghèo thấy mình không bị lãng quên giữa dòng đời xuôi ngược.

Để khi xuân về, trong mỗi nếp nhà của bà con Vũng Liêm, mùi khói bếp sẽ lại tỏa hương thơm nồng của sự sẻ chia và hi vọng, để không ai bị bỏ lại phía sau giữa mùa xuân dân tộc" - đạo diễn Jos Dũng chia sẻ.

