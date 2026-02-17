Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Trở về trong đêm cuối năm, ca sĩ Hà Phương và lời hẹn với quê hương đã để lại nhiều ấn tượng đẹp

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa - Ảnh 1.

Từ trái sang: Thái San, Hà Phương và Trần Sang trong live show mini của Hà Phương

Mini live show tối 29 Tết (16-2) của ca sĩ Hà Phương không chỉ là một chương trình âm nhạc, mà còn là cuộc hội ngộ của ký ức, của tình thân và của lòng thủy chung với dòng nhạc quê hương mà cô đã gìn giữ suốt nhiều thập niên.

Cuộc trở về của một giọng ca mang hồn quê

Tối 29 Tết, trong không gian ấm áp của đêm cuối năm, ca sĩ Hà Phương đã tổ chức thành công mini live show đặc biệt sau nhiều năm xa quê hương. Đông đảo khán giả đã đến xem, lấp đầy khán phòng bằng những tràng pháo tay, những ánh mắt xúc động và sự đồng cảm dành cho một giọng ca từng gắn bó sâu đậm với dòng nhạc trữ tình và dân ca.

Không có khoảng cách giữa sân khấu và khán giả. Mỗi ca khúc Hà Phương cất lên như một lời tâm tình. Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, đầy cảm xúc của cô vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, chân thành đã làm nên dấu ấn riêng trong lòng công chúng từ thập niên 1990.

Những ca khúc mang âm hưởng dân ca, dòng nhạc quê hương được thể hiện bằng tất cả sự nâng niu, như thể đó là nơi cô gửi gắm tình yêu với nguồn cội. Đến tham dự có nhạc sĩ Hoài An, nhạc sĩ Sơn Hà và nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả đều chúc mừng đêm nhạc ý nghĩa của Hà Phương tại quê nhà.

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa - Ảnh 2.

Hà Phương tái ngộ với Trần Sang

Khán giả không chỉ nghe hát, mà còn nghe thấy cả một hành trình trở về – trở về với ký ức, với tuổi trẻ, với quê hương. Trong chương trình còn có sự tham gia của các nam ca sĩ Nguyễn Đức, diễn viên điện ảnh Trần Minh Cường, ca nhạc sĩ Tuấn Hùng – con trai của NS Minh Đức, Kiều Lệ Mai từ Pháp về và MC Tuấn Anh.

Khi ký ức "Mưa bụi" sống lại

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn là sự tái hợp sau nhiều năm giữa Hà Phương và ca sĩ Trần Sang – đôi song ca từng được yêu mến trong các chương trình ca nhạc "Mưa bụi", một hiện tượng văn hóa đại chúng của thập niên 90 thế kỷ 20.

Khi hai giọng ca cất lên những giai điệu quen thuộc như "Hoa cau vườn trầu", "Cây đàn bỏ quên", cả khán phòng như lặng đi.

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa - Ảnh 3.

Ca sĩ Nguyễn Đức được yêu mến một thời với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt, đã xuất hiện thật ấn tượng trong đêm live show mini của Hà Phương

Không chỉ là âm nhạc, đó là ký ức của một thế hệ. Sự hòa quyện giữa chất giọng trầm ấm của Trần Sang và giọng ca ngọt ngào của Hà Phương vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Họ là một đôi song ca đã được công chúng yêu mến khi kể lại câu chuyện của thời gian, của tuổi trẻ và của những tháng năm nghệ thuật đã đi qua.

Nhiều khán giả xúc động chia sẻ rằng họ như được trở về những năm tháng cũ – khi những chương trình "Mưa bụi" vang lên từ chiếc tivi nhỏ trong mỗi gia đình, mang theo niềm vui giản dị và trong trẻo.

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa - Ảnh 4.

Các diễn viên thể hiện vở kịch ngắn "Giao thừa trắng" của tác giả, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Hát cho cha, hát cho nguồn cội

Đêm diễn càng trở nên thiêng liêng khi Hà Phương thể hiện ca khúc do chính người cha của cô – nhạc sĩ Trần Quang Hiển – sáng tác. Đó là một tiết mục biểu diễn đáng nhớ khi cô song ca với Trần Sang, và là lời tri ân. Trong từng câu hát, khán giả cảm nhận được sự kết nối giữa các thế hệ, giữa gia đình và nghệ thuật.

Giọng hát của cô lúc này mang nhiều hơn sự từng trải, sâu lắng, như một lời đối thoại giữa người con và ký ức, giữa hiện tại và cội nguồn.

Chính những khoảnh khắc ấy đã làm nên chiều sâu của đêm diễn – nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà để cảm nhận.

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa - Ảnh 5.

Ca sĩ Hà Phương và ba mẹ trong đêm live show mini của cô

Khi sân khấu trở thành không gian của những câu chuyện

Không chỉ hát, Hà Phương còn tham gia diễn xuất trong vở kịch ngắn "Giao thừa trắng", kịch bản của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, do đạo diễn Lê Quốc Nam dàn dựng. 

Cùng với các diễn viên Thái San, Đoàn Thanh Tài, Thanh Duy…, cô đã kể một câu chuyện đầy xúc động về con người trong khoảnh khắc giao thừa – nơi mỗi nhân vật đối diện với những mất mát, hy vọng và khát vọng được yêu thương.

Điểm đặc biệt của vở diễn là sự lồng ghép tinh tế giữa kịch và âm nhạc. Những ca khúc được cất lên không phải để minh họa, mà trở thành tiếng nói nội tâm của nhân vật. Hà Phương đã hát bằng cả trái tim, cô đã sống trong câu chuyện kịch, bằng sự chân thành của một nghệ sĩ từng trải. Đặc biệt, từ Pháp về nước tham gia biểu diễn kịch, Thái San đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả khi diễn cùng với Hà Phương.

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa - Ảnh 6.

Diễn viên điện ảnh Thái San ngoài diễn kịch còn hát những ca khúc nhạc Pháp

Cuộc hội ngộ trên sân khấu giữa Hà Phương, Trần Sang và diễn viên Thái San đã tạo nên một dấu ấn đẹp trong đêm giao thừa xuân Bính Ngọ – một cuộc hội ngộ của nghệ thuật, của tình bạn và của ký ức.

Một đêm giao thừa của lòng nhân ái

Đêm diễn không khép lại bằng ánh đèn sân khấu, mà bằng một nghĩa cử đầy xúc động. Hà Phương đã trao tặng quà Tết cho các em học sinh tại một mái ấm tình thương, mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp hơn. Đó là cách cô chia sẻ niềm vui của mình với cộng đồng, như một lời tri ân cuộc đời và khán giả.

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa - Ảnh 7.

Ca sĩ Hà Phương trao quà tết cho các em học sinh

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Phương vẫn kiên định với con đường mình đã chọn: dòng nhạc trữ tình, dân ca và quê hương. 

Cô không chạy theo xu hướng, mà giữ gìn bản sắc của mình – một giọng ca mang hồn quê. Mini live show tối 29 Tết không chỉ đánh dấu sự trở về, mà còn khẳng định vị trí của Hà Phương trong lòng công chúng.

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa - Ảnh 8.

Ca nhạc sĩ Tuấn Hùng được yêu mến trong đêm live show mini của Hà Phương - anh là con trai của nghệ sĩ tài danh Minh Đức, Kiều Lệ Mai


Tin liên quan

Hà Phương tụ hội cùng Quyền Linh, NSND Trịnh Kim Chi

Hà Phương tụ hội cùng Quyền Linh, NSND Trịnh Kim Chi

(NLĐO) - Hà Phương cùng Quyền Linh, NSND Trịnh Kim Chi, Cẩm Ly, Minh Tuyết quy tụ trong chương trình ca nhạc "Hẹn ước với mùa Xuân". Chương trình còn có những nghệ sĩ khác: Ngọc Sơn, Thái Sang, Minh Luân…

“Ca sĩ tỉ phú” Hà Phương sẽ hoạt động mạnh ở Việt Nam

(NLĐO) - “Ca sĩ tỉ phú” Hà Phương ra mắt video ca nhạc (MV) “Quen với cô đơn” với sự góp mặt của Trần Sang và Thái San. Đây là ca khúc do Lương Bằng Quang sáng tác.

Hà Phương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo