Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Trần Sang, Thái San trong đêm giao thừa

Từ trái sang: Thái San, Hà Phương và Trần Sang trong live show mini của Hà Phương

Mini live show tối 29 Tết (16-2) của ca sĩ Hà Phương không chỉ là một chương trình âm nhạc, mà còn là cuộc hội ngộ của ký ức, của tình thân và của lòng thủy chung với dòng nhạc quê hương mà cô đã gìn giữ suốt nhiều thập niên.

Cuộc trở về của một giọng ca mang hồn quê

Tối 29 Tết, trong không gian ấm áp của đêm cuối năm, ca sĩ Hà Phương đã tổ chức thành công mini live show đặc biệt sau nhiều năm xa quê hương. Đông đảo khán giả đã đến xem, lấp đầy khán phòng bằng những tràng pháo tay, những ánh mắt xúc động và sự đồng cảm dành cho một giọng ca từng gắn bó sâu đậm với dòng nhạc trữ tình và dân ca.

Không có khoảng cách giữa sân khấu và khán giả. Mỗi ca khúc Hà Phương cất lên như một lời tâm tình. Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo, đầy cảm xúc của cô vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, chân thành đã làm nên dấu ấn riêng trong lòng công chúng từ thập niên 1990.

Những ca khúc mang âm hưởng dân ca, dòng nhạc quê hương được thể hiện bằng tất cả sự nâng niu, như thể đó là nơi cô gửi gắm tình yêu với nguồn cội. Đến tham dự có nhạc sĩ Hoài An, nhạc sĩ Sơn Hà và nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả đều chúc mừng đêm nhạc ý nghĩa của Hà Phương tại quê nhà.

Hà Phương tái ngộ với Trần Sang

Khán giả không chỉ nghe hát, mà còn nghe thấy cả một hành trình trở về – trở về với ký ức, với tuổi trẻ, với quê hương. Trong chương trình còn có sự tham gia của các nam ca sĩ Nguyễn Đức, diễn viên điện ảnh Trần Minh Cường, ca nhạc sĩ Tuấn Hùng – con trai của NS Minh Đức, Kiều Lệ Mai từ Pháp về và MC Tuấn Anh.

Khi ký ức "Mưa bụi" sống lại

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn là sự tái hợp sau nhiều năm giữa Hà Phương và ca sĩ Trần Sang – đôi song ca từng được yêu mến trong các chương trình ca nhạc "Mưa bụi", một hiện tượng văn hóa đại chúng của thập niên 90 thế kỷ 20.

Khi hai giọng ca cất lên những giai điệu quen thuộc như "Hoa cau vườn trầu", "Cây đàn bỏ quên", cả khán phòng như lặng đi.

Ca sĩ Nguyễn Đức được yêu mến một thời với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt, đã xuất hiện thật ấn tượng trong đêm live show mini của Hà Phương

Không chỉ là âm nhạc, đó là ký ức của một thế hệ. Sự hòa quyện giữa chất giọng trầm ấm của Trần Sang và giọng ca ngọt ngào của Hà Phương vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Họ là một đôi song ca đã được công chúng yêu mến khi kể lại câu chuyện của thời gian, của tuổi trẻ và của những tháng năm nghệ thuật đã đi qua.

Nhiều khán giả xúc động chia sẻ rằng họ như được trở về những năm tháng cũ – khi những chương trình "Mưa bụi" vang lên từ chiếc tivi nhỏ trong mỗi gia đình, mang theo niềm vui giản dị và trong trẻo.

Các diễn viên thể hiện vở kịch ngắn "Giao thừa trắng" của tác giả, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Hát cho cha, hát cho nguồn cội

Đêm diễn càng trở nên thiêng liêng khi Hà Phương thể hiện ca khúc do chính người cha của cô – nhạc sĩ Trần Quang Hiển – sáng tác. Đó là một tiết mục biểu diễn đáng nhớ khi cô song ca với Trần Sang, và là lời tri ân. Trong từng câu hát, khán giả cảm nhận được sự kết nối giữa các thế hệ, giữa gia đình và nghệ thuật.

Giọng hát của cô lúc này mang nhiều hơn sự từng trải, sâu lắng, như một lời đối thoại giữa người con và ký ức, giữa hiện tại và cội nguồn.

Chính những khoảnh khắc ấy đã làm nên chiều sâu của đêm diễn – nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà để cảm nhận.





Ca sĩ Hà Phương và ba mẹ trong đêm live show mini của cô

Khi sân khấu trở thành không gian của những câu chuyện

Không chỉ hát, Hà Phương còn tham gia diễn xuất trong vở kịch ngắn "Giao thừa trắng", kịch bản của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, do đạo diễn Lê Quốc Nam dàn dựng.

Cùng với các diễn viên Thái San, Đoàn Thanh Tài, Thanh Duy…, cô đã kể một câu chuyện đầy xúc động về con người trong khoảnh khắc giao thừa – nơi mỗi nhân vật đối diện với những mất mát, hy vọng và khát vọng được yêu thương.

Điểm đặc biệt của vở diễn là sự lồng ghép tinh tế giữa kịch và âm nhạc. Những ca khúc được cất lên không phải để minh họa, mà trở thành tiếng nói nội tâm của nhân vật. Hà Phương đã hát bằng cả trái tim, cô đã sống trong câu chuyện kịch, bằng sự chân thành của một nghệ sĩ từng trải. Đặc biệt, từ Pháp về nước tham gia biểu diễn kịch, Thái San đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả khi diễn cùng với Hà Phương.

Diễn viên điện ảnh Thái San ngoài diễn kịch còn hát những ca khúc nhạc Pháp

Cuộc hội ngộ trên sân khấu giữa Hà Phương, Trần Sang và diễn viên Thái San đã tạo nên một dấu ấn đẹp trong đêm giao thừa xuân Bính Ngọ – một cuộc hội ngộ của nghệ thuật, của tình bạn và của ký ức.

Một đêm giao thừa của lòng nhân ái

Đêm diễn không khép lại bằng ánh đèn sân khấu, mà bằng một nghĩa cử đầy xúc động. Hà Phương đã trao tặng quà Tết cho các em học sinh tại một mái ấm tình thương, mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp hơn. Đó là cách cô chia sẻ niềm vui của mình với cộng đồng, như một lời tri ân cuộc đời và khán giả.

Ca sĩ Hà Phương trao quà tết cho các em học sinh

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hà Phương vẫn kiên định với con đường mình đã chọn: dòng nhạc trữ tình, dân ca và quê hương.

Cô không chạy theo xu hướng, mà giữ gìn bản sắc của mình – một giọng ca mang hồn quê. Mini live show tối 29 Tết không chỉ đánh dấu sự trở về, mà còn khẳng định vị trí của Hà Phương trong lòng công chúng.

Ca nhạc sĩ Tuấn Hùng được yêu mến trong đêm live show mini của Hà Phương - anh là con trai của nghệ sĩ tài danh Minh Đức, Kiều Lệ Mai



