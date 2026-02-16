"Huyền sử Yết Kiêu" khai xuân tại Sân khấu Múa rối nước Rồng Phương Nam





Tạo hình nhân vật Yết Kiêu đẹp và khí phách

Trong những ngày đầu năm mới, Sân khấu Múa rối nước Rồng Phương Nam (Bảo tàng Lịch sử TP HCM, số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn) sẽ giới thiệu vở múa rối nước lịch sử "Huyền sử Yết Kiêu", tác giả Thanh Hiệp, đạo diễn Trần Được.

Yết Kiêu – nhân vật anh hùng dân tộc

Vở diễn mở màn năm mới bằng hình tượng danh tướng Yết Kiêu – biểu tượng của lòng trung nghĩa và trí dũng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Tái hiện huyền sử bằng nghệ thuật rối nước Danh tướng Yết Kiêu, tên thật là Phạm Hữu Thế, quê làng Hạ Bì (Hải Dương), là gia tướng nổi tiếng dưới trướng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Ông được giao chỉ huy thủy binh, lập nhiều chiến công khi dùng tài bơi lặn tiếp cận và phá thuyền chiến quân Nguyên, góp phần làm nên chiến thắng vang dội trên sông nước. "Huyền sử Yết Kiêu" bám sát các chi tiết lịch sử, đồng thời chuyển tải câu chuyện bằng ngôn ngữ múa rối nước giàu hình ảnh. Những lớp diễn như bơi lội, bắt cá, đấu vật, múa lân, múa rồng… tạo nên bức tranh sinh động về cuộc đời người anh hùng và bối cảnh văn hóa dân gian.

Trên mặt nước, từng con rối chuyển động linh hoạt, tái hiện khí thế hào hùng của một thời giữ nước.

Các diễn viên tham gia vở múa rối nước "Huyền sử Yết Kiêu"

Hướng đi mới của múa rối nước lịch sử

Sau các vở "Anh hùng Nguyễn Trung Trực" và "Trước ngọn sóng", tác phẩm "Huyền sử Yết Kiêu" tiếp tục khẳng định định hướng sáng tạo của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam. Các vở diễn lịch sử được đầu tư về nội dung và kỹ thuật biểu diễn, nhằm đưa nghệ thuật múa rối nước đến gần hơn với khán giả hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách.

Việc dàn dựng trong không gian Bảo tàng Lịch sử TP HCM góp phần tăng thêm chiều sâu cảm xúc, khi nghệ thuật biểu diễn hòa vào dòng chảy ký ức dân tộc.

Vở múa rối nước "Huyền sử Yết Kiêu"

Lịch diễn phục vụ khán giả dịp Tết

Vở "Huyền sử Yết Kiêu" sẽ diễn suất khai xuân duy nhất lúc 14 giờ 30 ngày mùng 1 Tết. Từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, chương trình có các suất diễn 10 giờ, 11 giờ và 14 giờ 30 mỗi ngày. Giá vé 150.000 đồng, áp dụng cho cả trẻ em và người lớn; trẻ dưới 3 tuổi được miễn phí khi ngồi cùng phụ huynh.

Việc đưa hình tượng Yết Kiêu lên sân khấu rối nước góp phần làm sống lại những trang sử hào hùng bằng một loại hình nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc.

Tạo hình tuấn mã phi trên nước cực đẹp



Đây là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa dành cho công chúng trong những ngày đầu xuân, nơi lịch sử được kể lại bằng hình ảnh, cảm xúc và tinh thần dân tộc. Vở múa rối nước "Huyền sử Yết Kiêu" hứa hẹn thu hút đông khán giả và du khách trong những ngày đầu năm 2026.



