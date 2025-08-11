Ca sĩ hải ngoại Bảo Hân mắc bệnh chưa có thuốc chữa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ca sĩ hải ngoại Bảo Hân mắc bệnh chưa có thuốc chữa

Thùy Trang

(NLĐO)- Ca sĩ hải ngoại nổi tiếng, Bảo Hân, thanh xuân của nhiều khán giả vừa có những chia sẻ về bệnh tình thu hút sự chú ý.

Ca Sĩ Bảo Hân mắc bệnh “chưa thuốc chữa”  

Ca sĩ hải ngoại mắc bệnh không thuốc chữa - Ảnh 1.

Ca sĩ Bảo Hân mắc bệnh parkinson

Xuất hiện tại một buổi giao lưu, ca sĩ nổi tiếng của thị trường nhạc hải ngoại, ca sĩ Bảo Hân chia sẻ bản thân đang phải đối mặt với căn bệnh không thuốc chữa. Đây cũng là lý do ca sĩ Bảo Hân đột ngột biến mất khỏi mọi sân khấu dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Cụ thể, ca sĩ Bảo Hân chia sẻ: "Tôi không thể đi hát được vì bị mắc bệnh Parkinson. Đây là căn bệnh không có thuốc chữa. Chỉ có cách uống thuốc duy trì để có thể cử động được nhưng cũng không thể cử động bình thường như mọi người. Còn nếu không uống thuốc, cơ thể tôi sẽ co giật". Theo ca sĩ Bảo Hân, cô bị bệnh này do gen di truyền của gia đình. Trong gia đình cô, nhiều người mắc bệnh. Người đầu tiên là mẹ cô và người thứ 2 là cô. Sau đó, cậu cô và mới đây nhất là anh trai cô cũng mắc bệnh Parkinson.

Bệnh Parkinson là một bệnh lý thoái hóa thần kinh mạn tính, ảnh hưởng đến khả năng vận động của người bệnh. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi và có các triệu chứng điển hình như run, cứng cơ, chậm vận động và khó giữ thăng bằng. "Bệnh này cũng tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, không phải ai cũng có biểu hiện giống nhau, người bị nặng người bị nhẹ. Có những người còn không đi lại được. Nhà tôi 4 người mắc bệnh và 4 người có những biểu hiện hoàn toàn khác nhau", ca sĩ Bảo Hân cho biết.

Bảo Hân chạy đua với thời gian: cuộc chiến 6 lần uống thuốc và những khó khăn về sức khỏe!

Ca sĩ hải ngoại mắc bệnh không thuốc chữa - Ảnh 2.

Ca sĩ Bảo Hân phải nghỉ hát vì mắc bệnh parkinson

Theo Bảo Hân, cô và mẹ có triệu chứng bệnh giống nhau: chân tay cứng lại, run tay run chân. Với những triệu chứng bệnh đang mắc phải, việc đi lại của Bảo Hân có phần khó khăn vì chân cứng lại, khó làm việc và điều đó khiến cô rất mỏi, mệt. 

Cô phải thường thường xuyên uống thuốc vì nêu không sẽ không thể làm được gì. "Tôi cảm giác như mình đang chạy đua với thời gian. Cứ khi nào uống thuốc vào thì tôi cử động bình thường được nên tôi sẽ tranh thủ dọn nhà, chăm thú cưng, đọc mail, lướt mạng, trả lời tin nhắn. Tới khi thuốc hết tác dụng, tôi chẳng làm được gì hết, chỉ nằm một chỗ. 

Vì vậy, tôi phải chạy đua để làm hết mọi việc trong thời gian thuốc còn tác dụng. Một ngày tôi phải uống 6 lần thuốc, từ 8 giờ sáng đến tối. Nhưng thuốc này có lúc hiệu quả, có lúc lại không có hiệu quả. Nhưng tôi vẫn tranh thủ để làm mọi việc được trong một ngày. Chỉ là tôi không thể đi show được"- ca sĩ Bảo Hân chia sẻ.

Là giọng ca thanh xuân của thế hệ khán giã 8X, 9X, Bảo Hân theo đuổi âm nhạc sôi động cùng với nhan sắc xinh đẹp. Mỗi lẫn xuất hiện trên sân khấu, khán giả đều phải nhún nhẩy theo phần trình diễn của chị. 

Vì vậy, khi mắc bệnh Parkinson, ca sĩ Bảo Hân đã không thể biểu diễn như chị mong muốn. Cô nói: "Tôi là ca sĩ thì luôn phải trình diễn hết mình, nhảy, hát, khuấy động sân khấu. Bệnh này khiến tôi không thể hoàn thành trọn vẹn được màn trình diễn. Tôi không muốn lên sân khấu mà trình diễn không đến nơi đến chốn, nên tốt nhất là nghỉ hát".

Việc ca sĩ Bảo Hân bất ngờ giải nghệ suốt nhiều năm qua khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đây là lần hiếm hoi, ca sĩ Bảo Hân nói rõ lý do vì sai chị "mất tích". Hàng ngàn khán giả bày tỏ sự tiếc nuối và đồng cảm với căn bệnh mà ca sĩ Bảo Hân đang phải đối mặt. 

Điều khiến khán giả thấy vui là dù mắc bệnh khó chữa nhưng ca sĩ Bảo Hân luôn toát ra tinh thần lạc quan. Chị bảo "bệnh thì bệnh nhưng lúc nào mình cũng phải đẹp. Có chết cũng phải mặc đẹp" - chị nói.

Bảo Hân tên thật là Phan Quốc Bảo Hân, sinh năm 1973 ở TP HCM trong một gia đình nghệ sĩ. Năm 1975, cả gia đình cô chuyển sang định cư ở Áo. Cha cô khi còn ở Việt Nam cũng từng đi hát trong ca đoàn nhà thờ và là người thành lập một ban nhạc. Năm 12 tuổi, Bảo Hân bắt đầu hát chung với ban nhạc của gia đình, gồm có người anh lớn sử dụng trống, người anh thứ nhì chơi keyboard.

Năm 17 tuổi, Bảo Hân từng được bầu làm hoa hậu do cộng đồng người Việt tại Áo tổ chức. Sau đó, cô sang Paris tham dự cuộc thi hoa hậu "Miss Saigon" và đoạt giải Á hậu 2, đồng thời được công ty này mời hợp tác trong vai trò người mẫu.


Tin liên quan

Nữ ca sĩ bị ôm hôn thô bạo trên sân khấu

Nữ ca sĩ bị ôm hôn thô bạo trên sân khấu

(NLĐO) – Nữ ca sĩ Walkyria Santos của Brazil bất ngờ bị một người đàn ông xông lên sân khấu, túm lấy và ép hôn lúc cô đang biểu diễn.

Ca sĩ Bảo Hân Bảo Hân nghỉ hát Bảo Hân mắc bệnh parkinson
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo